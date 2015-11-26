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Metallica

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Басист METALLICA: «Разговоров о концертах "Большой четвёрки трэша" и не было»



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Басист METALLICA Robert Trujillo в недавнем разговоре с австралийским "The Music" ответил на вопрос, стоит ли забыть о «Большой четвёрке» из-за решения SLAYER уйти:

«Если честно, то я вообще не слышал никаких разговоров о "Большой четвёрке". Мы любим SLAYER — я люблю SLAYER; это одна из моих любимых групп. И ANTHRAX замечательные. И то, что мы сделали несколько лет назад, было круто. Но я не слышал никаких разговоров насчёт повторения. Я к тому, что мы постоянно в туре, и я не в курсе, что делают другие. Ну да, я знаю, что SLAYER точно дают финальные гастроли. И я не уверен, что SLAYER хотели бы этого или готовы к этому (к новым шоу "Большой четвёрки").

Это довольно странный вопрос, потому что об этом никто не говорил и ничего не обсуждал, так как все заняты своими делами. Так что я даже и не представляю, что вам на это ответить. Скажу лишь, что это был невероятный опыт, и это была бомба. Это была прекрасная тема, но, как вы знаете, в какой-то момент всем нужно идти вперёд и заниматься своими делами, то есть тем, чем все и заняты прямо сейчас».

Ранее лидер MEGADETH Dave Mustaine говорил, что ему было бы интересно принять участие в новых шоу в рамках «Большой четвёрки трэша», но на «честных условиях», а не так, как это было в прошлом, когда играли «METALLICA и три другие группы».

В 2017 году в одном из интервью гитарист METALLICA Kirk Hammett сказал, что надеется, что идея «Большой четвёрки» не умерла, и однажды всё может повториться.

Шесть лет назад Tom Araya в одном из интервью сказал, что единственная преграда на пути новых шоу «Большой четвёрки» — «политика одной персоны из одной конкретной группы» — в этих словах многие фанаты увидели намёк на Dave'a Mustaine'a.



METALLICA Bassist Says There Has Been No Discussion About More




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