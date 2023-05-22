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Барабанщик METALLICA — о переходе группы на двухнедельный гастрольный график



Lars Ulrich в программе "Club Random" рассказал о том, как договорённость об опеке над детьми с одной из его бывших жён привела к тому, что METALLICA перешла на гастрольный график, в котором концерты длились не более двух недель за раз:



«Возможно, за последние 10, 15 лет мы опомнились — и это не неуважение к нашим менеджерам — но мы опомнились с совершенно иной стороны и заявили: "Послушайте, нам нужно ввести некоторые границы и некоторые параметры того, что мы готовы делать", потому что в те времена мы давали три или четыре концерта подряд, а потом один день отдыхали, потом ещё три подряд, а затем один день отдыхали, после чего неделю отдыхали между поездками в Европу и Америку. И наконец, как я уже сказал, около 15 лет назад, где-то после выхода документального фильма "Some Kind Of Monster", мы взяли на себя ответственность и сказали: "Мы готовы работать столько-то, столько-то", и бла-бла-бла. И в какой-то момент, когда я боролся с делом об опеке над ребёнком с 2008 по 2010 годы, плюс-минус, мы провели мировое турне в течение двух лет, не находясь в туре больше двух недель за раз. Мы играли в Европе две недели, потом возвращались домой, играли две недели, потом возвращались домой. Американское турне мы проводили по неделе за раз».



Далее он рассказал, что поскольку он «50 на 50 опекал» своих детей, то «не было никаких разногласий» по поводу количества беспрерывного времени, которое каждый из родителей проводил с детьми:



«Я отводил их в школу в понедельник утром, мы летели и играли пять концертов в Америке — понедельник, вторник, четверг, суббота, воскресенье. В воскресенье вечером мы летели домой. Я был бы со своими детьми с утра понедельника в течение недели. А остальные ребята из группы — благослови их Бог — были достаточно любезны и достаточно добры, чтобы согласиться на это. И вот такое мировое турне длилось два года. Так что мы никогда не уезжали больше чем на две недели за раз».







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