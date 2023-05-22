Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист KING'S X — о похищении пришельцами 18
*Новый альбом U.D.O. выйдет летом 17
*DAVID COVERDALE — о причинах разрыва отношений с JOHN'ом SYK... 17
*EPICA разогреет публику перед METALLICA в Париже и Гамбурге 15
*Барабанщик METALLICA: «Мы никогда не чувствовали обязательст... 14
*DAVID LEE ROTH продолжает танцевать 14
*Басиста MARDUK выгнали за пьянство 13
*На TED NUGENT подают в суд за дикого русского 13
*Видео с выступления W.A.S.P. 13
*Гитарист SLAYER скинул 500 000 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист KING'S X — о похищении пришельцами 18
*Новый альбом U.D.O. выйдет летом 17
*DAVID COVERDALE — о причинах разрыва отношений с JOHN'ом SYK... 17
*EPICA разогреет публику перед METALLICA в Париже и Гамбурге 15
*Барабанщик METALLICA: «Мы никогда не чувствовали обязательст... 14
[= ||| все новости группы



*

Metallica

*



22 май 2023 : 		 Барабанщик METALLICA — о переходе группы на двухнедельный гастрольный график

20 май 2023 : 		 Барабанщик METALLICA: «Мы никогда не чувствовали обязательств перед прошлым»

18 май 2023 : 		 Видео с выступления METALLICA

15 май 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

14 май 2023 : 		 Барабанщик METALLICA — о двух разных сет-листах в одном городе

13 май 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

12 май 2023 : 		 Барабанщик METALLICA: «Мы всё ещё чувствуем себя не в своей тарелке, независимо от того, насколько мы успешны»

11 май 2023 : 		 ROBERT TRUJILLO назвал любимый альбом METALLICA

10 май 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

9 май 2023 : 		 Участники METALLICA — о Клиффе Бёртоне: «Нам его не хватает»

8 май 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

7 май 2023 : 		 ASL-видео от METALLICA

6 май 2023 : 		 Гитарист METALLICA: «Я был очень шаловлив!»

4 май 2023 : 		 Барабанщик METALLICA позвал Bob'a Dylan'a в гримерку

3 май 2023 : 		 Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов»

2 май 2023 : 		 Видео полного выступления METALLICA

1 май 2023 : 		 ROBERT TRUJILLO: «METALLICA — это семья»

30 апр 2023 : 		 Барабанщик METALLICA: «NWOBHM — одна из причин, по которой мы появились»

29 апр 2023 : 		 Адвокат METALLICA по делу NAPSTER: «Они же воры!»

28 апр 2023 : 		 METALLICA открыла мировой тур

28 апр 2023 : 		 Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий альбом»

27 апр 2023 : 		 Гитарист METALLICA: «Вся сила в медитации! И я верю, что все мы — одно и то же существо»

26 апр 2023 : 		 Барабанщик METALLICA: «Эту пластинку мы сделали без каких-либо споров»

25 апр 2023 : 		 METALLICA стали вторыми в США

24 апр 2023 : 		 Фронтмен METALLICA хотел назвать новый альбом иначе

22 апр 2023 : 		 Вокалист METALLICA: «Хэви-металл — музыка неудачников»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Барабанщик METALLICA — о переходе группы на двухнедельный гастрольный график



zoom
Lars Ulrich в программе "Club Random" рассказал о том, как договорённость об опеке над детьми с одной из его бывших жён привела к тому, что METALLICA перешла на гастрольный график, в котором концерты длились не более двух недель за раз:

«Возможно, за последние 10, 15 лет мы опомнились — и это не неуважение к нашим менеджерам — но мы опомнились с совершенно иной стороны и заявили: "Послушайте, нам нужно ввести некоторые границы и некоторые параметры того, что мы готовы делать", потому что в те времена мы давали три или четыре концерта подряд, а потом один день отдыхали, потом ещё три подряд, а затем один день отдыхали, после чего неделю отдыхали между поездками в Европу и Америку. И наконец, как я уже сказал, около 15 лет назад, где-то после выхода документального фильма "Some Kind Of Monster", мы взяли на себя ответственность и сказали: "Мы готовы работать столько-то, столько-то", и бла-бла-бла. И в какой-то момент, когда я боролся с делом об опеке над ребёнком с 2008 по 2010 годы, плюс-минус, мы провели мировое турне в течение двух лет, не находясь в туре больше двух недель за раз. Мы играли в Европе две недели, потом возвращались домой, играли две недели, потом возвращались домой. Американское турне мы проводили по неделе за раз».

Далее он рассказал, что поскольку он «50 на 50 опекал» своих детей, то «не было никаких разногласий» по поводу количества беспрерывного времени, которое каждый из родителей проводил с детьми:

«Я отводил их в школу в понедельник утром, мы летели и играли пять концертов в Америке — понедельник, вторник, четверг, суббота, воскресенье. В воскресенье вечером мы летели домой. Я был бы со своими детьми с утра понедельника в течение недели. А остальные ребята из группы — благослови их Бог — были достаточно любезны и достаточно добры, чтобы согласиться на это. И вот такое мировое турне длилось два года. Так что мы никогда не уезжали больше чем на две недели за раз».




Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

22 май 2023
o
olly71
Ой как мало групп имеют такой статус что могут диктовать свои условия промоутерам . Я думаю что группы даже с такими громкими именами как ОВЕРКИЛЛ и ТЕСТАМЕНТ если начнут требовать себе таких условий в туре особенно в эти времена то будут тут же посланы далеко и глубоко и заменены сотней групп готовых играть как скажут.
Like!2
22 май 2023
M
Mateas89
olly71, тут, скорее, про Креатор надо говоить, таккак они сейчас постатуснее будут на данный момент, чем Оверкилл и Тестамент.

А так да, сейчас Метла как бы в туре, но дает 2 концерта и потом отдыхает 2-3-4 недели, потом снова 2 концерта и перерыв.

просмотров: 876

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом