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Metallica

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METALLICA пожертвовала $250,000 на борьбу с пожарами



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METALLICA пожертвовала $250,000 на борьбу с пожарами в Калифорнии и других областях на западе США.

«Дикие пожары стали жестоким и нежелательным ежегодным мерилом в Калифорнии, и в этом году мы стали свидетелями их трагического распространения по всему западному побережью нашей страны. Это уже четвёртый год подряд, начиная с момента создания Фонда, когда "All Within My Hands" активизировался для оказания помощи при пожарах, — это критически важный компонент нашей миссии, связанный с оказанием услуг на местном уровне.

В этом году мы передадим сумму в размере 250 000 долларов пяти организациям, находящимся на переднем крае этого экологического кризиса, который пробил себе дорогу в жизни и дома слишком многих людей. В число этих организаций входят Фонд помощи при пожаре в Калифорнии, Фонд помощи при пожаре в штате Орегон, Фонд помощи при пожаре в округе Санта-Крус, Фонд помощи при пожаре в Северной долине и Фонд помощи при пожаре в Центральном Северном Вашингтоне.

Мы хотели бы призвать вас присоединиться к нам и поддержать нуждающихся и наших ликвидаторов пожара любым возможным способом, пожертвовав деньги, непортящиеся продукты питания, одежду и другие вещи, или предоставив ваше время для волонтёрской работы, или обеспечив безопасное временное жильё. Каждая мелочь важна и может помочь!»

METALLICA Donates $250,000 To West Coast Wildfire Relief Efforts





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КомментарииСкрыть/показать 3 )

gravitgroove


3 окт 2020, 14:06		За несколько лет почти миллион пожертвовали, молодцы! Нет другой такой группы, чей капитал приблизительно на уровне, но которая бы часто устраивала благотворительные акции. Разве что U2

hansi_hrb


3 окт 2020, 15:23		FFD5 помогает полиции и ветеранам.

Judas Kiss


3 окт 2020, 16:25		Уверен, снйчас найдутся те, которые заноют типа могли бы и больше пожертвовать с их то миллионами


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