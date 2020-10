сегодня



METALLICA пожертвовала $250,000 на борьбу с пожарами



METALLICA пожертвовала $250,000 на борьбу с пожарами в Калифорнии и других областях на западе США.



«Дикие пожары стали жестоким и нежелательным ежегодным мерилом в Калифорнии, и в этом году мы стали свидетелями их трагического распространения по всему западному побережью нашей страны. Это уже четвёртый год подряд, начиная с момента создания Фонда, когда "All Within My Hands" активизировался для оказания помощи при пожарах, — это критически важный компонент нашей миссии, связанный с оказанием услуг на местном уровне.



В этом году мы передадим сумму в размере 250 000 долларов пяти организациям, находящимся на переднем крае этого экологического кризиса, который пробил себе дорогу в жизни и дома слишком многих людей. В число этих организаций входят Фонд помощи при пожаре в Калифорнии, Фонд помощи при пожаре в штате Орегон, Фонд помощи при пожаре в округе Санта-Крус, Фонд помощи при пожаре в Северной долине и Фонд помощи при пожаре в Центральном Северном Вашингтоне.



Мы хотели бы призвать вас присоединиться к нам и поддержать нуждающихся и наших ликвидаторов пожара любым возможным способом, пожертвовав деньги, непортящиеся продукты питания, одежду и другие вещи, или предоставив ваше время для волонтёрской работы, или обеспечив безопасное временное жильё. Каждая мелочь важна и может помочь!»













