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Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 11 августа на Stade Olympique, Montreal, Квебек, Канада, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



Creeping Death

Harvester of Sorrow

Leper Messiah

Until It Sleeps

72 Seasons

If Darkness Had a Son (Followed by Kirk & Rob doodle)

Fade to Black

Shadows Follow

Orion

Nothing Else Matters (Preceded by Kirk doodle)

Sad but True

The Day That Never Comes

Hardwired (Tour debut)

Fuel (Preceded by James doodle)

Seek & Destroy

Master of Puppets Until It Sleeps72 SeasonsIf Darkness Had a Son (Followed by Kirk & Rob doodle)Fade to BlackShadows FollowOrionNothing Else Matters (Preceded by Kirk doodle)Sad but TrueThe Day That Never ComesHardwired (Tour debut)Fuel (Preceded by James doodle)Seek & DestroyMaster of Puppets







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