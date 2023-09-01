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*Vampyre Cosmetics отказались от сотрудничества с ALICE COOPE... 28
*TED NUGENT был изгнан из Еблобука 23
*Нет у вас методов против вокалиста RAMMSTEIN 17
*DAVID ELLEFSON о самом сложном и любимом альбоме MEGADETH 17
*Вокалистка EVANESCENCE: «Я рада, что и 20 лет спустя моя муз... 15
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Metallica

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Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 11 августа на Stade Olympique, Montreal, Квебек, Канада, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

Creeping Death
Harvester of Sorrow
Leper Messiah
Until It Sleeps
72 Seasons
If Darkness Had a Son (Followed by Kirk & Rob doodle)
Fade to Black
Shadows Follow
Orion
Nothing Else Matters (Preceded by Kirk doodle)
Sad but True
The Day That Never Comes
Hardwired (Tour debut)
Fuel (Preceded by James doodle)
Seek & Destroy
Master of Puppets




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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1 сен 2023
r
rock n roll
Ахренительно!!!
Like!1
1 сен 2023
гладиатор
Просто великолепно! Очень мощно!

просмотров: 452

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