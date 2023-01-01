сегодня



Новая награда METALLICA



Компания SoundExchange, ведущая организация в области музыкальных технологий, обеспечивающая будущее музыки, объявила сегодня о том, что METALLICA была удостоена награды SoundExchange Hall Of Fame Award как одна из самых транслируемых групп за всю 20-летнюю историю организации.



«METALLICA считается одной из величайших рок-групп всех времен, и не зря», — сказал Майкл Хуппе, президент и генеральный директор SoundExchange. «Они создавали и перестраивали себя, постоянно оттачивая свое эпическое звучание с каждым альбомом и постоянно расширяя свою аудиторию, не отказываясь от своих корней. METALLICA — это история успеха, которая бывает раз в жизни. Признание METALLICA в качестве лауреата премии SoundExchange Hall of Fame — большая честь для нас!»







+2 -0



просмотров: 419

