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*Гитарист METALLICA упал на сцене 33
*Фронтмен SYSTEM OF A DOWN о выступлении перед SLAYER в конце... 33
*DAVID ELLEFSON: «Я свободен!» 22
*HELLOWEEN готовятся к работе над альбомом 19
*KIKO LOUREIRO не готов вернуться в MEGADETH 18
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Metallica

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27 ноя 2023 : 		 Фронтмен METALLICA: «Мои гитары — это проводник от высших сил через моё тело в ваши уши»

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21 ноя 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

18 ноя 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

17 ноя 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

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11 окт 2023 : 		 Барабанщик METALLICA: «Мне кажется, что хард-рок в большей степени является частью субкультуры и находится вне мейнстрима»

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|||| сегодня

Новая награда METALLICA



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Компания SoundExchange, ведущая организация в области музыкальных технологий, обеспечивающая будущее музыки, объявила сегодня о том, что METALLICA была удостоена награды SoundExchange Hall Of Fame Award как одна из самых транслируемых групп за всю 20-летнюю историю организации.

«METALLICA считается одной из величайших рок-групп всех времен, и не зря», — сказал Майкл Хуппе, президент и генеральный директор SoundExchange. «Они создавали и перестраивали себя, постоянно оттачивая свое эпическое звучание с каждым альбомом и постоянно расширяя свою аудиторию, не отказываясь от своих корней. METALLICA — это история успеха, которая бывает раз в жизни. Признание METALLICA в качестве лауреата премии SoundExchange Hall of Fame — большая честь для нас!»

METALLICA Receives SoundExchange Hall Of Fame Award




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