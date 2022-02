10 фев 2022



Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 19 декабря в Chase Center, San Francisco, California, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. Hardwired



02. The End Of The Line



03. Dirty Window



04. I Disappear



05. Am I Evil? (DIAMOND HEAD cover)



06. The Memory Remains



07. Fuel



08. Bleeding Me



09. Wasting My Hate



10. The Unforgiven



11. Enter Sandman



12. Harvester Of Sorrow



13. Master Of Puppets



14. Fade To Black



15. Whiplash



