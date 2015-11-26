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Metallica

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Клифф Бёртон очень нервничал, когда узнал, что на концерт пришёл басист RUSH



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В рамках празднования 40-летия METALLICA фотограф группы, Росс Халфин 18 декабря 2021 года поучаствовал в 90-минутной сессии вопросов и ответов со Стеффаном Чирази, редактором журнала фэн-клуба METALLICA "So What!" Гитарист METALLICA Kirk Hammett тоже заглянул к ним для беседы, а зрители задали несколько собственных вопросов.

Вспоминая об одном из ранних туров METALLICA, Hammett рассказал:

«Geddy Lee [RUSH] появился на одном из наших концертов в рамках тура "Ride The Lightning". Мы играли в Торонто, и вдруг за кулисами нам сообщили, что Geddy Lee находится в зале. И покойный басист METALLICA Клифф Бёртон просто слетел с катушек. Он начал метаться, курить траву и говорить: "О Боже! Гедди! Гедди Ли!" Он не мог успокоиться; он так нервничал и в то же время был счастлив, что Гедди Ли присутствовал на концерте. А потом Росс сказал ему, что однажды вечером придёт Geezer Butler [BLACK SABBATH]. Произошло то же самое — он стал бегать туда-сюда, очень нервничать, схватил пиво».

CLIFF BURTON Was





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