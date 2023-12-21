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*Участники CHILDREN OF BODOM: «Алекси превратился в того, ког... 47
*Новое видео THERION 32
*Фронтмен KREATOR: «Я всё ещё пытаюсь написать лучшую песню и... 30
*Фигурки PANTERA выйдут весной 29
*Гитарист METALLICA: «Обычные слушатели не запоминают отлично... 28
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Metallica

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Умер отец барабанщика METALLICA



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Торбен Ульрих: 1928-2023. 95 лет приключений, уникального жизненного опыта, любопытства, расширения границ, оспаривания статус-кво, тенниса, музыки, искусства, писательской деятельности.... и совсем немного датского контраргумента. Бесконечное спасибо! Я люблю тебя, папа




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21 дек 2023
gravitgroove
Шутки шутками, а ведь он был заключительным звеном по отбору треков для альбомов группы.
R.i.P.
21 дек 2023
olly71
gravitgroove, о каких шутках ты пишешь ? Умер человек далеко не самый плохой. судя по нынешним временам есть не мало людей смерти которых я бы обрадовался а этот старик уж точно не из этого числа.
21 дек 2023
gravitgroove
olly71, ну нет, на конфликт под такой новостью ты меня не выведешь, в другой раз.
21 дек 2023
ChatGPT
отец на фото выглядят мощнее сына
Like!1
21 дек 2023
Вашингтон Ирвинг
Читал про него, интересный мужик. 95 - всем бы до его лет дожить!
21 дек 2023
Damien
Торбен Ульрих был очень добрым, мудрым и позитивным человеком, мир его праху. Ларсу сопереживаю в потере отца (я по себе знаю, КАКОВО ЭТО - словно землю из-под ног выдернули. И взгляд на окружающий мир после ТАКОГО прежним уже не будет никогда).
Like!1

просмотров: 837

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