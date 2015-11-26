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Фрагмент акустического релиза METALLICA



1 февраля состоится релиз лимитированной виниловой версии записи выступления METALLICA на благотворительном шоу "Helping Hands", состоявшемся 3 ноября в Сан-Франциско. Сведение материала проводил Greg Fidelman, а мастеринг для виниловой версии сделал Reuben Cohen из Bernie Grundman Mastering. Профессиональное видео исполнения композиции "The Four Horsemen" доступно ниже.



Трек-лист:



Disc One / Side A



01. Disposable Heroes



02. When A Blind Man Cries (DEEP PURPLE cover)



03. The Unforgiven





Disc One / Side B



01. Please Don't Judas Me (NAZARETH cover)



02. Turn the Page (Bob Seger cover)





Disc Two / Side C



01. Bleeding Me



02. Veteran of the Psychic Wars (BLUE ÖYSTER CULT cover)



03. Nothing Else Matters





Disc Two / Side D



01. All Within My Hands



02. Enter Sandman



03. The Four Horsemen



04. Hardwired



























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