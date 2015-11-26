Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*METALLICA украла музыку у DARK ANGEL? 126
*DARKSIDE TOP 2018 : Результаты 92
*Видео с текстом от BEAST IN BLACK 49
*RAMMSTEIN завершили работу над новым альбомом 38
*Robbie Williams издевается над гитаристом LED ZEPPELIN, вклю... 31
[= ||| все новости группы



*

Metallica

*



17 янв 2019 : 		 Фрагмент акустического релиза METALLICA

16 янв 2019 : 		 Рассказ о пиве METALLICA

16 янв 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

15 янв 2019 : 		 Концертное видео METALLICA

11 янв 2019 : 		 Концертное видео METALLICA

9 янв 2019 : 		 Фронтмен METALLICA дебютирует в драматической роли

8 янв 2019 : 		 Концертное видео METALLICA

7 янв 2019 : 		 METALLICA украла музыку у DARK ANGEL?

6 янв 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

4 янв 2019 : 		 Профессиональное концертное видео METALLICA

31 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

30 дек 2018 : 		 Барабанщик METALLICA: «Когда я думаю о 2018 годе, для меня основным вдохновением в музыке являются ARCTIC MONKEYS»

30 дек 2018 : 		 Концертное видео METALLICA

29 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

26 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

25 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

24 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

23 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

22 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

21 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

19 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

18 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

14 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

13 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

12 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

9 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA
Показать далее
| - |
|||| сегодня

Фрагмент акустического релиза METALLICA



*
zoom
*
* *
1 февраля состоится релиз лимитированной виниловой версии записи выступления METALLICA на благотворительном шоу "Helping Hands", состоявшемся 3 ноября в Сан-Франциско. Сведение материала проводил Greg Fidelman, а мастеринг для виниловой версии сделал Reuben Cohen из Bernie Grundman Mastering. Профессиональное видео исполнения композиции "The Four Horsemen" доступно ниже.

Трек-лист:

Disc One / Side A

01. Disposable Heroes

02. When A Blind Man Cries (DEEP PURPLE cover)

03. The Unforgiven


Disc One / Side B

01. Please Don't Judas Me (NAZARETH cover)

02. Turn the Page (Bob Seger cover)


Disc Two / Side C

01. Bleeding Me

02. Veteran of the Psychic Wars (BLUE ÖYSTER CULT cover)

03. Nothing Else Matters


Disc Two / Side D

01. All Within My Hands

02. Enter Sandman

03. The Four Horsemen

04. Hardwired



METALLICA: Pro-Shot Video Of










Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 693

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Tankard Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом