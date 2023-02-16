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*DAVE MUSTAINE — о METALLICA: «Почему эти парни не хотят игра... 35
*Новое видео LIMP BIZKIT 34
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Metallica

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GARY HOLT и CHARLIE BENANTE: «Лучший альбом METALLICA?»



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В рамках недавней беседы с Knotfest GARY HOLT и CHARLIE BENANTE ответили на вопрос, какой альбом METALLICA для них лучший.

Gary сказал:

«Люди часто спрашивают меня: "Какой самый лучший трэш-альбом всех времён и народов? Я сразу же отвечаю: "Master Of Puppets". Я думаю, что это величайший металлический альбом всех времён... И для меня это один из двух лучших альбомов: "Master Of Puppets" и "Stained Class" JUDAS PRIEST. Проигрыш с чистой гитарой в [заглавном треке] "Master Of Puppets", ну честное слово, это как будто James написал какую-то хрень уровня Бетховена!»

Charlie добавил:

«Я думаю, что эта пластинка, вероятно, является их самым знаковым альбомом всех времён. Я знаю, что "Black Album" был для них очень важным, очень значительным альбомом, который сделал их знаменитостями, но я также уверен, что от начала и до конца "Master Of Puppets" не может сравниться с ним. Он безупречен!»




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КомментарииСкрыть/показать 7 )

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16 фев 2023
WahrandPhain
осталось найти трэш на мастер оф поцец
  Dislike!1
16 фев 2023
F
Fixxxxer
WahrandPhain, disposable Heroes - трэшовее некуда
16 фев 2023
P
Parsifal
"какую-то хрень уровня Бетховена" - музыкальный (да и вообще интеллектуальный) кругозор, конечно, зашкаливает
16 фев 2023
ElectricRetard
Parsifal, подучи английский и не позорься, здесь даже не читая оригинал, по контексту понятно, что это сказано без негативной коннотации.
16 фев 2023
gravitgroove
ElectricRetard, может, он имел ввиду, что Гари нихера в классической музыке не соображает? Я вот реально, хоть дуло к виску мне поднеси, не слышу у Метлы влияние Людвика Ван Беховрна, скорее свидание Тоши Вивальди (первого шред - металлюгу) с Вольфгангом Моцартом на их же поминках. Можно кще туда Петра Ильича расположить. Всю нежнятину, а Бетховен был более грузовым / вдумчивым.
16 фев 2023
ElectricRetard
gravitgroove, ну если так, то окей. Хотя все равно не вижу ничего странного, Бетховен это первое что приходит в голову если ты пытаешься провести параллели между классикой и металом, не говоря уже о том, что это просто комплимент, явно тут не было цели демонстрировать кругозор.
16 фев 2023
Kliops144
Внезапно. Я уж думал, ща будут нахваливать помойный джастис.

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