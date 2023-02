сегодня



GARY HOLT и CHARLIE BENANTE: «Лучший альбом METALLICA?»



В рамках недавней беседы с Knotfest GARY HOLT и CHARLIE BENANTE ответили на вопрос, какой альбом METALLICA для них лучший.



Gary сказал:



«Люди часто спрашивают меня: "Какой самый лучший трэш-альбом всех времён и народов? Я сразу же отвечаю: "Master Of Puppets". Я думаю, что это величайший металлический альбом всех времён... И для меня это один из двух лучших альбомов: "Master Of Puppets" и "Stained Class" JUDAS PRIEST. Проигрыш с чистой гитарой в [заглавном треке] "Master Of Puppets", ну честное слово, это как будто James написал какую-то хрень уровня Бетховена!»



Charlie добавил:



«Я думаю, что эта пластинка, вероятно, является их самым знаковым альбомом всех времён. Я знаю, что "Black Album" был для них очень важным, очень значительным альбомом, который сделал их знаменитостями, но я также уверен, что от начала и до конца "Master Of Puppets" не может сравниться с ним. Он безупречен!»







