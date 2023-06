8 июн 2023



Басист METALLICA хотел бы услышать песню "72 Seasons" в исполнении SLAYER



В новом интервью мексиканской радиостанции Alfa 91.3 FM басиста METALLICA Robert'a Trujillo спросили, какого исполнителя он выбрал бы из любого музыкального жанра для кавер-версии песни из последнего альбома группы "72 Seasons". Он ответил:



«Это хороший вопрос, потому что он может быть очень смешным, и я могу сказать, что я бы выбрал... Вы знакомы с группой Cheech & Chong? Cheech & Chong были комедийной командой. И я говорил об этом в прессе. У них была невероятная песня под названием "Earache My Eye" в 70-х... И у них была духовая секция. Песня "If Darkness Had A Son" — это песня, которую, как я говорил, я представляю в исполнении Cheech & Chong. А у Cheech & Chong был один парень... Они были, как мы называем, укурками. Так что они всегда были под кайфом, типа: "Да, чувак. Круто, чувак". И один из них был, как мы говорим, чикано — он был мексиканоамериканцем. Это был Чич Марин. Так что я всегда представляю, как он поёт "Temptation".



Но помимо этого... Это была бы юмористическая сторона. Я бы сказал... Давайте посмотрим... Какая песня была бы действительно мощной? Я бы хотел услышать заглавный трек "72 сезона"... Это прозвучит безумно. Что, если бы песню "72 Seasons" исполнили SLAYER? Это было бы очень круто. [Смеётся]. Никто подобного не ожидает. Но мне бы это понравилось. Потому что мне всегда кажется... Некоторые люди говорят, что существует конкуренция между METALLICA и SLAYER... Может быть, это потому, что я пришёл в группу позже, но я рассматриваю их скорее как два культовых флагмана, которые обладали очень мощной энергией в начале 1980-х. Но что, если бы классический состав SLAYER исполнил такую песню, как "72 Seasons"? Это было бы очень круто».







