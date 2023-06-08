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Metallica

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|||| 8 июн 2023

Басист METALLICA хотел бы услышать песню "72 Seasons" в исполнении SLAYER



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В новом интервью мексиканской радиостанции Alfa 91.3 FM басиста METALLICA Robert'a Trujillo спросили, какого исполнителя он выбрал бы из любого музыкального жанра для кавер-версии песни из последнего альбома группы "72 Seasons". Он ответил:

«Это хороший вопрос, потому что он может быть очень смешным, и я могу сказать, что я бы выбрал... Вы знакомы с группой Cheech & Chong? Cheech & Chong были комедийной командой. И я говорил об этом в прессе. У них была невероятная песня под названием "Earache My Eye" в 70-х... И у них была духовая секция. Песня "If Darkness Had A Son" — это песня, которую, как я говорил, я представляю в исполнении Cheech & Chong. А у Cheech & Chong был один парень... Они были, как мы называем, укурками. Так что они всегда были под кайфом, типа: "Да, чувак. Круто, чувак". И один из них был, как мы говорим, чикано — он был мексиканоамериканцем. Это был Чич Марин. Так что я всегда представляю, как он поёт "Temptation".

Но помимо этого... Это была бы юмористическая сторона. Я бы сказал... Давайте посмотрим... Какая песня была бы действительно мощной? Я бы хотел услышать заглавный трек "72 сезона"... Это прозвучит безумно. Что, если бы песню "72 Seasons" исполнили SLAYER? Это было бы очень круто. [Смеётся]. Никто подобного не ожидает. Но мне бы это понравилось. Потому что мне всегда кажется... Некоторые люди говорят, что существует конкуренция между METALLICA и SLAYER... Может быть, это потому, что я пришёл в группу позже, но я рассматриваю их скорее как два культовых флагмана, которые обладали очень мощной энергией в начале 1980-х. Но что, если бы классический состав SLAYER исполнил такую песню, как "72 Seasons"? Это было бы очень круто».




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8 июн 2023
гладиатор
Да, было бы интересно. Вообще большая четверка могла бы сделать по нескольку каверов друг на друга - было бы классно.
Like!3  Dislike!1
8 июн 2023
Lord Iscariah
Слейер такое дерьмо играть не станут даже обнищай они.
Like!6  Dislike!2
8 июн 2023
Corpsegrinder04
Я бы лучше послушал Angel of death или Seasons in the abyss в исполнении метелицы, чем эту порожничину в исполнении Слеер.
9 июн 2023
E
Evil3062
"лучше 72 раза послушать сезоны, чем один раз 72 сезона"
Like!1

просмотров: 731

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