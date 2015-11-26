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Metallica

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NICK RASKULINECZ хотел бы поработать с METALLICA



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Известный рок-продюсер NICK RASKULINECZ в недавнем интервью признался, что хотел бы поработать с METALLICA, «величайшей рок-группой всех времён»:

«В начале/средине 80-х годов были METALLICA и все остальные. Я откопал много хэйр-групп 80-х, но как только появилась METALLICA, то именно она втянула меня в тяжёлую музыку. Между 1984–85 годами я и мои друзья были парнями в средней школе с нашивками METALLICA, которые красовались на джинсовках, мы шли по коридорам и орали "METALLICA!" на глазах у всех в 9:30 утра. Это было похоже на банду. Раньше такой была музыка. Ты был в банде со своими приятелями, и ты был в теме. Была такая штука под названием METALLICA, а в Ноксвилле, штат Теннесси, мало кто знал о METALLICA, но я и все мои друзья знали. Мы все знали об этом. И поработать над записью с такой группой, как METALLICA, было бы просто потрясающе!»

Producer NICK RASKULINECZ Would Love To Work With METALLICA:



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Sw0Rn


7 ноя 2020, 12:41		Хороший продюсер)


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