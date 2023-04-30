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*Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а... 57
*Барабанщик METALLICA: «Эту пластинку мы сделали без каких-ли... 48
*Лидер MEGADETH: «Мы хотим развлекать и быть самой великой ме... 24
*Гитарист METALLICA: «Вся сила в медитации! И я верю, что все... 16
*OZZY OSBOURNE скучает по зрителям 15
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Metallica

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|||| 30 апр 2023

Барабанщик METALLICA: «NWOBHM — одна из причин, по которой мы появились»



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Lars Ulrich в рамках недавней беседы ответил на вопрос о том, какую роль в становлении METALLICA сыграл NWOBHM:

«Этот стиль — одна из причин, по которой мы появились и почему существуем до сих пор. Мои плейлисты в iPhone, плейлисты в машине и музыка, которую я слушаю... Вчера — не шучу — я слушал DEF LEPPARD "Good Morning Freedom", я слушал HOLLOW GROUND, сингл этой группы HOLLOW GROUND, одной из менее известных групп британского хэви-металла, в одном из моих плейлистов в моей машине, когда я ехал, чтобы отвезти сына в школу и обратно и на спортивные тренировки.

Новая волна британского хэви-металла — это важная часть меня, это важная часть METALLICA. Новая волна британского хэви-металла для METALLICA — это дар, который продолжает жить. И мы крутим и крутили это в голове всю жизнь.

Я знаю, что многие люди связывают [недавний сингл METALLICA] "Lux Æterna" с Новой волной британского хэви-металла. И я могу сказать вам, глядя каждому в глаза, что мы не собирались сделать именно так. Когда мы принимали решение, не было обсуждения из серии: "Давайте напишем песню в стиле Новой волны британского хэви-металла". Но, безусловно, я могу услышать в песне эти связи, когда отключаюсь от процесса записи и сочинения. И, как я уже сказал, я всегда горжусь тем, что поднимаю флаг Новой волны британского хэви-металла на любом уровне, на котором только могу».




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30 апр 2023
R
R0ck_N_R0lla
а вот такой вопрос, вот те записи деф леппрад и той, другой группы, откуда у Ларсика в айфоне? он добросовестно купил винил, оцифровал, ужал и скинул на телефон или же просто включил на спотифае или эпплмузыке? что то мне подсказывает, что второй вариант. тогда возникает вопрос, он что, не думает о благосостоянии этих групп? ради чего в соседней новости проливает слезы дяденька из миссфитс?
  Dislike!2
30 апр 2023
F
Family Ghost
R0ck_N_R0lla, а просто купить нельзя что-ли цифровой альбом? уже не знаешь, как доебаться до "Ларсика". А он, меж тем, целые сборники NWOBHM-групп выпускал, чтобы они что-то там получили с этого, а всяческие Diamond Head прямо признают - нас хоть кто-то знает только благодаря Метле.
Like!3
30 апр 2023
Вашингтон Ирвинг
R0ck_N_R0lla, iTunes и Apple Music параллельно работают. Ты можешь не оформлять подписку на второй, выборочно покупая музыку в первом. Также бывает так, что музыка какого-то артиста недоступна для подписки, можно только купить, раньше так было с the Beatles и King Crimson, например. А еще там была дыра достаточно глупая в их системе, когда из-за Apple Music можно было покупать в iTunes альбом по цене песни, даже интересно, пофиксили ли.

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