30 апр 2023



Барабанщик METALLICA: «NWOBHM — одна из причин, по которой мы появились»



Lars Ulrich в рамках недавней беседы ответил на вопрос о том, какую роль в становлении METALLICA сыграл NWOBHM:



«Этот стиль — одна из причин, по которой мы появились и почему существуем до сих пор. Мои плейлисты в iPhone, плейлисты в машине и музыка, которую я слушаю... Вчера — не шучу — я слушал DEF LEPPARD "Good Morning Freedom", я слушал HOLLOW GROUND, сингл этой группы HOLLOW GROUND, одной из менее известных групп британского хэви-металла, в одном из моих плейлистов в моей машине, когда я ехал, чтобы отвезти сына в школу и обратно и на спортивные тренировки.



Новая волна британского хэви-металла — это важная часть меня, это важная часть METALLICA. Новая волна британского хэви-металла для METALLICA — это дар, который продолжает жить. И мы крутим и крутили это в голове всю жизнь.



Я знаю, что многие люди связывают [недавний сингл METALLICA] "Lux Æterna" с Новой волной британского хэви-металла. И я могу сказать вам, глядя каждому в глаза, что мы не собирались сделать именно так. Когда мы принимали решение, не было обсуждения из серии: "Давайте напишем песню в стиле Новой волны британского хэви-металла". Но, безусловно, я могу услышать в песне эти связи, когда отключаюсь от процесса записи и сочинения. И, как я уже сказал, я всегда горжусь тем, что поднимаю флаг Новой волны британского хэви-металла на любом уровне, на котором только могу».







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