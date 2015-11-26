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|||| 22 ноя 2021

Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, состоявшегося шестого ноября в рамках ATLive на Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

01. Whiplash

02. Ride The Lightning

03. The Memory Remains

04. Seek & Destroy

05. Holier Than Thou

06. One

07. Sad But True

08. Moth Into Flame

09. No Leaf Clover

10. For Whom The Bell Tolls

11. Fuel

12. Fade To Black

13. Master Of Puppets

Encore:

14. Blackened

15. Nothing Else Matters

16. Enter Sandman

Watch Pro-Shot Video Of METALLICA Performing





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