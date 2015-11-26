22 ноя 2021



Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, состоявшегося шестого ноября в рамках ATLive на Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. Whiplash



02. Ride The Lightning



03. The Memory Remains



04. Seek & Destroy



05. Holier Than Thou



06. One



07. Sad But True



08. Moth Into Flame



09. No Leaf Clover



10. For Whom The Bell Tolls



11. Fuel



12. Fade To Black



13. Master Of Puppets



Encore:



14. Blackened



15. Nothing Else Matters



16. Enter Sandman







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