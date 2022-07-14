14 июл 2022



Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось в рамках фестиваля Rock Werchter 2022, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



Whiplash

Creeping Death

Enter Sandman

Ride the Lightning

No Leaf Clover

Wherever I May Roam

Sad but True

Dirty Window

Nothing Else Matters

For Whom the Bell Tolls

Moth Into Flame

Welcome Home (Sanitarium)

Seek & Destroy



Encore:

Damage, Inc.

One

Master of Puppets Seek & DestroyEncore:Damage, Inc.OneMaster of Puppets http://www.metallica.com







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