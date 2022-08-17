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Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 11 августа на Highmark Stadium, Buffalo, NY, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



Whiplash

Creeping Death

Enter Sandman

Ride the Lightning

The Memory Remains

Nothing Else Matters

Dirty Window

Sad but True

Whiskey in the Jar ([traditional] cover)

Blackbird

For Whom the Bell Tolls

Moth Into Flame

Fade to Black

Seek & Destroy



Encore:

Blackened

One

Master of Puppets (With "Stranger Things" character Eddie Munson video) OneMaster of Puppets (With "Stranger Things" character Eddie Munson video)







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