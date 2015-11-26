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Барабанщик METALLICA — о юбилейных концертах



Lars Ulrich поделился своим мнением о юбилейных концертах METALLICA, которые прошли 17 и 19 декабря в Сан-Франциско:



«Ох... Переполнен чувствами!



У меня ушло два дня на то, чтобы начать приходить в себя после этого потустороннего опыта...



За последнюю неделю вы слышали от меня несколько выступлений и много чего говорили, поэтому, поскольку я не хочу повторяться (слишком много!), я буду краток.



СПАСИБО!



METALLICA — это не я или ты. METALLICA — это все мы. Это состояние души, которое мы все разделяем, это место, куда мы все стремимся, это элемент, который поддерживает в нас жизнь, это наша общая цель.



Вы делаете это реальным. Вы вдохновляете нас и делаете нас живыми. Благодаря вам мы существуем.



40 лет?! Кто бы мог подумать, что это, что бы это ни было, может жить и дышать так долго, может всё ещё связывать людей, может всё ещё быть в какой-то степени актуальным и всё ещё существовать сорок лет спустя?!



Спасибо всем и каждому из вас за то, что вы сделали это. Спасибо всем и каждому из вас за веру в возможность музыки. Спасибо всем и каждому из вас за то, что вы — METALLICA.



"#Metallica40 #wanna"»













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