13 авг 2021



TAMA выпустили фирменную линейку METALLICA



В честь тридцатилетия с момента выхода самого успешного в карьере METALLICA альбома, Tama представила специальную серию ударных — тираж 300 экземпляров.



«Как некоторые из вас знают, 12 августа исполняется 30 лет с момента выхода Black Album...., и я буду вечно гордиться не только мелодиями и атмосферой, но и мощным, тяжелым и безумно крутым звучанием ударных!



Я очень рад, что моя давняя семья в Tama отметила 30-ю годовщину выпуском этого крутого фирменного барабана Black Album. Их всего 300 во всем мире, и они имеют полностью черную матовую отделку, 3-миллиметровую стальную обшивку с алмазным напылением и специально разработанный значок Black Album.



Спасибо всем в @officialtamadrums за то, что сделали все возможное, чтобы это произошло!»













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