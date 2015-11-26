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Metallica

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13 авг 2021 : 		 Альтернативный вариант "Nothing Else Matters"

13 авг 2021 : 		 TAMA выпустили фирменную линейку METALLICA

12 авг 2021 : 		 METALLICA и BODA SKINS выпускают новую коллекцию

8 авг 2021 : 		 HALOCENE исполняют METALLICA

4 авг 2021 : 		 Ларс поздравил Папу Хэта

4 авг 2021 : 		 Концертная запись METALLICA

3 авг 2021 : 		 Гитарист METALLICA: «Мы скучаем»

2 авг 2021 : 		 Клип METALLICA набрал миллиард просмотров

1 авг 2021 : 		 Новая версия хита METALLICA

31 июл 2021 : 		 Гитарист METALLICA — о новом альбоме: «Музыка, которую мы создаём, очень соответствует духу времени»

28 июл 2021 : 		 Фрагмент нового релиза METALLICA

28 июл 2021 : 		 METALLICA отыграет «небольшой» концерт осенью

27 июл 2021 : 		 Репетиционная запись METALLICA

27 июл 2021 : 		 Музыканты METALLICA — о 40-летии группы

27 июл 2021 : 		 ZAC BROWN BAND исполняет METALLICA

25 июл 2021 : 		 METALLICA отметит 40-летие двумя концертами

24 июл 2021 : 		 METALLICA и VANS вновь вместе

23 июл 2021 : 		 Концертная запись METALLICA

22 июл 2021 : 		 Книга METALLICA выйдет летом

22 июл 2021 : 		 KIRK HAMMETT и ROBERT TRUJILLO выступили с KAMASI WASHINGTON

20 июл 2021 : 		 BIFFY CLYRO и OFF! исполняют METALLICA

20 июл 2021 : 		 Пазлы от METALLICA

16 июл 2021 : 		 Концертное видео METALLICA

13 июл 2021 : 		 Альтернативный вариант "The Unforgiven"

8 июл 2021 : 		 Репетиционная запись METALLICA

3 июл 2021 : 		 О документальном фильме METALLICA "Some Kind Of Monster"
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|||| 13 авг 2021

TAMA выпустили фирменную линейку METALLICA



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В честь тридцатилетия с момента выхода самого успешного в карьере METALLICA альбома, Tama представила специальную серию ударных — тираж 300 экземпляров.

«Как некоторые из вас знают, 12 августа исполняется 30 лет с момента выхода Black Album...., и я буду вечно гордиться не только мелодиями и атмосферой, но и мощным, тяжелым и безумно крутым звучанием ударных!

Я очень рад, что моя давняя семья в Tama отметила 30-ю годовщину выпуском этого крутого фирменного барабана Black Album. Их всего 300 во всем мире, и они имеют полностью черную матовую отделку, 3-миллиметровую стальную обшивку с алмазным напылением и специально разработанный значок Black Album.

Спасибо всем в @officialtamadrums за то, что сделали все возможное, чтобы это произошло!»

METALLICA's LARS ULRICH Gets Limited-Edition Signature Black Album Snare Drum From TAMA








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