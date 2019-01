сегодня



Профессиональное видео с выступления METALLICA



MetallicaTV опубликовали профессионально снятое видео с выступления METALLICA в Wells Fargo Center (Филадельфия, Пенсильвания), состоявшегося 25 октября 2018 года. Группа исполнила трек "The Day That Never Comes".





















