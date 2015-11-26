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Metallica

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6 янв 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

4 янв 2019 : 		 Профессиональное концертное видео METALLICA

31 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

30 дек 2018 : 		 Барабанщик METALLICA: «Когда я думаю о 2018 годе, для меня основным вдохновением в музыке являются ARCTIC MONKEYS»

30 дек 2018 : 		 Концертное видео METALLICA

29 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

26 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

25 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

24 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

23 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

22 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

21 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

19 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

18 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

14 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

13 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

12 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

9 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

8 дек 2018 : 		 METALLICA побила рекорд посещаемости

7 дек 2018 : 		 Акустика от METALLICA

5 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

1 дек 2018 : 		 Видео полного выступления METALLICA 1994 года

28 ноя 2018 : 		 Новый релиз METALLICA выйдет зимой

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Профессиональное видео с выступления METALLICA



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MetallicaTV опубликовали профессионально снятое видео с выступления METALLICA в Wells Fargo Center (Филадельфия, Пенсильвания), состоявшегося 25 октября 2018 года. Группа исполнила трек "The Day That Never Comes".

METALLICA Performs









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