Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*SHARON OSBOURNE: «BRUCE DICKINSON — долбаный ушлёпок!» 27
*JOE LYNN TURNER критикует KISS за использование фонограммы 18
*MOONSPELL отменили британский тур 14
*Новое видео STRATOVARIUS 10
*Лидер FEAR FACTORY: «Мы теперь можем играть всё!» 9
*ZAKK WYLDE начал учить песни PANTERA 8
*PANTERA получили фигурки FUNKO 8
*DAVE MUSTAINE — о провалившемся релизе METALLICA 7
*Умерла модель из клипов ZZ TOP, DAVID LEE ROTH, KISS 6
*Винил от MASTERPLAN 6
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*SHARON OSBOURNE: «BRUCE DICKINSON — долбаный ушлёпок!» 27
*JOE LYNN TURNER критикует KISS за использование фонограммы 18
*MOONSPELL отменили британский тур 14
*Новое видео STRATOVARIUS 10
*Лидер FEAR FACTORY: «Мы теперь можем играть всё!» 9
[= ||| все новости группы



*

Metallica

*



21 ноя 2022 : 		 DAVE MUSTAINE — о провалившемся релизе METALLICA

17 ноя 2022 : 		 METALLICA почтила память основателей Megaforce

14 ноя 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

11 ноя 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

11 ноя 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

9 ноя 2022 : 		 METALLICA почтила память основателей Megaforce

14 окт 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

10 окт 2022 : 		 Бывший басист MEGADETH считает, что участники METALLICA дали Dave'y Mustaine'y второй шанс

2 окт 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

29 сен 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

25 сен 2022 : 		 Лидер MEGADETH сожалеет, что повздорил с фронтменом METALLICA

22 сен 2022 : 		 Новый виски от METALLICA

13 сен 2022 : 		 Бывший басист METALLICA: «Да какой Dave самец, такое себе...»

12 сен 2022 : 		 DAVE MUSTAINE заявил, что был альфа-самцом в METALLICA

2 сен 2022 : 		 METALLICA проведёт третий концерт из серии "All Within My Hands"

28 авг 2022 : 		 Лидер MEGADETH — об использовании его музыки в альбомах METALLICA

27 авг 2022 : 		 Жена вокалиста METALLICA сожалеет о разводе

24 авг 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

23 авг 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

22 авг 2022 : 		 Гитарист METALLICA — о том, почему группа так редко выпускает альбомы

17 авг 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

16 авг 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

15 авг 2022 : 		 Фронтмен METALLICA разводится с женой после 25 лет брака

8 авг 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

6 авг 2022 : 		 Гитарист METALLICA: «"Junior Dad" не хуже "Ride The Lightning"»

5 авг 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA
Показать далее
| - |

|||| сегодня

DAVE MUSTAINE — о провалившемся релизе METALLICA



zoom
В рамках недавней беседы с Guitar.com Dave Mustaine рассказал, как его репутация откровенного человека сказалась на его карьере в долгосрочной перспективе:

«В каждой истории есть три стороны. Есть моя сторона, есть сторона другого человека, и есть правда, которая находится где-то посередине.

Знаете, как ни странно, это был один из последних моих разговоров с James'ом Hetfield'ом, потому что мы говорили о том, чтобы снова собраться вместе и сделать проект. Кое-что возникло по поводу расхождений в издании, о которых мы спорили на протяжении долгих лет, и я сказал James'у: "Я сделаю это, но сначала мы должны разобраться с этим". И он ответил: "Да, конечно". И я сказал: "Теперь мы с тобой разделим эти две песни 50 на 50. Lars не сочинял эту песню — ты это знаешь. Я не знаю, почему вы дали ему столько процентов, но я не согласен. Я не собираюсь подписывать другой контракт, который подтвердит это, потому что я никогда не соглашался на подобное". И тогда James ответил: "У Lars'a другие представления об этой истории", и я ответил, что это прекрасно. Есть его сторона истории, моя сторона, а истина где-то рядом. И это снесло ему крышу, и с тех пор мы больше не разговаривали.

Знаете, я пытался быть с ним очень дружелюбным, он сказал мне, что последние три проекта, которые они делали, провалились, и они хотят вернуться и использовать весь материал, в котором я участвовал, и я сказал, что нет вопросов, кроме... Как только я сказал "три истории", всё было кончено».




Like!+3Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать 7 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

21 ноя 2022
T
Toney Moon
Да заколыхали уже. Давно на бутлегах есть.
21 ноя 2022
o
olly71
Про какие ТРИ ПРОВАЛИВШИХСЯ проекта говорит Хэт ? Ну ЛУЛУ это раз какие ещё ?
21 ноя 2022
Anubis
olly71, по словам Ларса, 3D фильм Through the Never - это два.
Like!1
21 ноя 2022
o
olly71
Anubis, не знал . фильм Through the Never это единственное что мне уних понравилось после 1991 года
21 ноя 2022
J
JackLong
olly71, ну и, вполне вероятно, Orion Music + More фестиваль - это три )
Like!1
21 ноя 2022
faza
Ну конечно это не реально. Если Ларс это признает, то ему за 40 лет деньги возвращать. Разорится нафиг)
21 ноя 2022
Kliops144
терн давн басс блять

просмотров: 2624

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом