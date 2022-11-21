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DAVE MUSTAINE — о провалившемся релизе METALLICA



В рамках недавней беседы с Guitar.com Dave Mustaine рассказал, как его репутация откровенного человека сказалась на его карьере в долгосрочной перспективе:



«В каждой истории есть три стороны. Есть моя сторона, есть сторона другого человека, и есть правда, которая находится где-то посередине.



Знаете, как ни странно, это был один из последних моих разговоров с James'ом Hetfield'ом, потому что мы говорили о том, чтобы снова собраться вместе и сделать проект. Кое-что возникло по поводу расхождений в издании, о которых мы спорили на протяжении долгих лет, и я сказал James'у: "Я сделаю это, но сначала мы должны разобраться с этим". И он ответил: "Да, конечно". И я сказал: "Теперь мы с тобой разделим эти две песни 50 на 50. Lars не сочинял эту песню — ты это знаешь. Я не знаю, почему вы дали ему столько процентов, но я не согласен. Я не собираюсь подписывать другой контракт, который подтвердит это, потому что я никогда не соглашался на подобное". И тогда James ответил: "У Lars'a другие представления об этой истории", и я ответил, что это прекрасно. Есть его сторона истории, моя сторона, а истина где-то рядом. И это снесло ему крышу, и с тех пор мы больше не разговаривали.



Знаете, я пытался быть с ним очень дружелюбным, он сказал мне, что последние три проекта, которые они делали, провалились, и они хотят вернуться и использовать весь материал, в котором я участвовал, и я сказал, что нет вопросов, кроме... Как только я сказал "три истории", всё было кончено».







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