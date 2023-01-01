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*Новое видео SLIPKNOT 31
*На вокалиста RAMMSTEIN катят бочку 19
*DEE SNIDER: «Закэнсилить меня кишка тонка!» 17
*SLIPKNOT расстались с клавишником 16
*Как SLIPKNOT смогли столько сосуществовать вместе? Отвечает ... 14
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Metallica

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|||| 12 июн 2023

Видео с выступления METALLICA



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Видео с выступления METALLICA, которое состоялось десятого июня в рамках фестиваля Download, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

"Whiplash" (tour debut)
"For Whom the Bell Tolls"
"Ride the Lightning"
"Until It Sleeps"
"72 Seasons"
"If Darkness Had a Son"
"Welcome Home (Sanitarium)"
"You Must Burn!"
"The Call of Ktulu"
"The Unforgiven"
"Wherever I May Roam"
"Moth Into Flame"
"Battery"
"Whiskey in the Jar"
"One"
"Enter Sandman"

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