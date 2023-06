12 июн 2023



Видео с выступления METALLICA



Видео с выступления METALLICA, которое состоялось десятого июня в рамках фестиваля Download, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Whiplash" (tour debut)

"For Whom the Bell Tolls"

"Ride the Lightning"

"Until It Sleeps"

"72 Seasons"

"If Darkness Had a Son"

"Welcome Home (Sanitarium)"

"You Must Burn!"

"The Call of Ktulu"

"The Unforgiven"

"Wherever I May Roam"

"Moth Into Flame"

"Battery"

"Whiskey in the Jar"

"One"

"Enter Sandman"







+2 -0



просмотров: 217