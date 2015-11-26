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Metallica

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1 окт 2021 : 		 Вокалист DEPECHE MODE исполняет METALLICA

28 сен 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

28 сен 2021 : 		 Группа METALLICA целиком исполнила Black Album

24 сен 2021 : 		 METALLICA отыграли концерт для узкого круга в Сан-Франциско

23 сен 2021 : 		 METALLICA вернулась в чарты

20 сен 2021 : 		 LARS ULRICH: «О новом альбоме METALLICA говорить преждевременно»

16 сен 2021 : 		 METALLICA и CARHARTT собрали $377,450

15 сен 2021 : 		 METALLICA и MILEY CYRUS: Видео. И ELTON JOHN

15 сен 2021 : 		 SLASH — об альбоме METALLICA

10 сен 2021 : 		 METALLICA и MILEY CYRUS: Аудио

10 сен 2021 : 		 Кавер-версия METALLICA от RODRIGO Y GABRIELA

9 сен 2021 : 		 Фрагмент нового релиза METALLICA

8 сен 2021 : 		 Барабанщик METALLICA — о «Чёрном альбоме»: «Это было средоточие различных энергий, собравшихся вместе в нужное время»

7 сен 2021 : 		 METALLICA выступит с MILEY CYRUS

7 сен 2021 : 		 Новая линейка виски METALLICA

2 сен 2021 : 		 KAMASI WASHINGTON исполняет METALLICA

1 сен 2021 : 		 Оригинальная инструменталка от басиста METALLICA

30 авг 2021 : 		 JASON NEWSTED — об эмоциях от первого прослушивания "...And Justice For All"

28 авг 2021 : 		 Сингл METALLICA стал первым в Германии. Все средства будут направлены на благотворительность

27 авг 2021 : 		 Фрагмент нового релиза METALLICA

26 авг 2021 : 		 METALLICA пожертвовали $50,000 Гаити

26 авг 2021 : 		 Концертное видео METALLICA

26 авг 2021 : 		 Лидер MEGADETH — о ревности к METALLICA

26 авг 2021 : 		 METALLICA выпустили на виниле песни Криса Корнелла

24 авг 2021 : 		 Концертное видео METALLICA

19 авг 2021 : 		 Кавер-версия METALLICA от ROYAL BLOOD
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Вокалист DEPECHE MODE исполняет METALLICA



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Десятого сентября вышел трибьют-альбом "The Metallica Blacklist", в рамках которого на четырёх CD и семи винилах 53 музыканта записали свои версии песен, вошедших в одноимённый альбом METALLICA, отмечающий в этом году тридцатилетний юбилей. Все вырученные средства от продажи этого релиза будут поделены поровну между фондом "All Within My Hands" и еще 50 благотворительными организациями, выбранными музыкантами, участвовавшими в проекте.

Список исполнителей выглядит следующим образом:

* ALESSIA CARA & THE WARNING - Enter Sandman
* MAC DEMARCO - Enter Sandman
* GHOST - Enter Sandman
* JUANES - Enter Sandman
* RINA SAWAYAMA - Enter Sandman
* WEEZER - Enter Sandman
* SAM FENDER - Sad But True (Live)
* JASON ISBELL - Sad But True
* MEXICAN INSTITUTE OF SOUND FEAT. LA PERLA & GERA MX - Sad But True
* ROYAL BLOOD - Sad But True
* ST. VINCENT - Sad But True
* WHITE REAPER - Sad But True
* YB - Sad But True
* BIFFY CLYRO - Holier Than Thou
* THE CHATS - Holier Than Thou
* OFF! - Holier Than Thou
* PUP - Holier Than Thou
* COREY TAYLOR - Holier Than Thou
* CAGE THE ELEPHANT - The Unforgiven
* VISHAL DADLANI, DIVINE, SHOR POLICE - The Unforgiven
* DIET CIG - The Unforgiven
* FLATBUSH ZOMBIES FEAT. DJ SCRATCH - The Unforgiven
* HA*ASH - The Unforgiven
* JOSÉ MADERO - The Unforgiven
* MOSES SUMNEY - The Unforgiven
* J BALVIN - Wherever I May Roam
* CHASE & STATUS FEAT. BACKROAD GEE - Wherever I May Roam
* THE NEPTUNES - Wherever I May Roam
* JON PARDI - Wherever I May Roam
* SEBASTIAN - Don't Tread On Else Matters
* PORTUGAL. THE MAN FEAT. AARON BEAM - Don't Tread On Me
* VOLBEAT - Don't Tread On Me
* THE HU - Through The Never
* TOMI OWÓ - Through The Never
* PHOEBE BRIDGERS - Nothing Else Matters
* MILEY CYRUS FEAT. WATT, ELTON JOHN, YO-YO MA, ROBERT TRUJILLO, CHAD SMITH - Nothing Else Matters
* DAVE GAHAN - Nothing Else Matters
* MICKEY GUYTON - Nothing Else Matters
* DERMOT KENNEDY - Nothing Else Matters
* MON LAFERTE - Nothing Else Matters
* IGOR LEVIT - Nothing Else Matters
* MY MORNING JACKET - Nothing Else Matters
* PG ROXETTE - Nothing Else Matters
* DARIUS RUCKER - Nothing Else Matters
* CHRIS STAPLETON - Nothing Else Matters
* TRESOR - Nothing Else Matters
* GOODNIGHT, TEXAS - Of Wolf And Man
* IDLES - The God That Failed
* IMELDA MAY - the god that failed
* CHERRY GLAZERR - My Friend Of Misery
* IZÏA - My Friend Of Misery
* KAMASI WASHINGTON - My Friend Of Misery
* RODRIGO Y GABRIELA - The Struggle Within

Вариант от David'a Gahan'a доступен ниже.

DEPECHE MODE Shares Vocalist DAVID GAHAN's Blacklist Rendition Of METALLICA's



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