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*Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а... 57
*Барабанщик METALLICA: «Эту пластинку мы сделали без каких-ли... 48
*Лидер MEGADETH: «Мы хотим развлекать и быть самой великой ме... 24
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Metallica

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ROBERT TRUJILLO: «METALLICA — это семья»



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Басист METALLICA Robert Trujillo недавно дал интервью ведущему Митчу Джоэлу из "Groove - The No Treble Podcast". В рамках беседы он рассказал о том, как изменились его отношения с коллегами по группе за 20 лет, прошедших с момента его прихода в METALLICA:

«METALLICA — это семья. Я обрёл семью. Я обрёл новых братьев. Как знает большинство людей, или я надеюсь, что они знают, когда ты приходишь в группу, особенно в такую, как эта, на тебе лежит большая ответственность. О большинстве групп, я думаю, это общеизвестно.

Одно дело уметь играть — конечно, ты должен уметь играть на своём инструменте, и они должны быть уверены в тебе, и ты должен выступать. Так что всё это есть. Но в то же время как члeн семьи ты должен уметь учитывать индивидуальные особенности. А в METALLICA все очень разные — мы определённо не похожи друг на друга. Поэтому нам приходится много общаться, чтобы разобраться и решить определённые вопросы. И иногда ты оказываешься — как и в случае с твоим братом — совершенно взбешённым, и тебе приходится ориентироваться на местности с разными характерами, как я бы делал это в своей собственной семье, и в то же время, что действительно важно, — это поддержка. Ты должен знать, когда один из твоих братьев не в духе, и как ему помочь. Так что все эти факторы стоит учитывать, когда ты участник такой группы, как METALLICA.

Одно дело, как мы играем индивидуально или как мы сочиняем с другими людьми... Я пришёл в METALLICA, а до этого был основным автором в других коллективах, и внезапно присоединившись к METALLICA и не будучи основным автором, я понял, что я здесь, чтобы поддержать их как басист, я здесь, чтобы поддержать идею James'a [Hetfield'a, фронтмена METALLICA], или теперь пришло время творить, пришло время сочинять, чтобы быть в состоянии понять, как тяжела эта ноша. Потому что дело не в эго, а в том, как ты служишь команде. И даже помимо музыки, личностей и того, как вы работаете друг с другом, есть ещё и ответственность за общение с прессой и поездки, связанные только с этим. И, конечно, это может быть непросто — постоянно находиться на гастролях, вдали от семьи... Много всяких факторов, которые могут быть важны.

Быть в METALLICA и расти как единое творческое целое было невероятно, потому что я действительно в это верю. Я чувствую, что за эти годы мы бросили себе вызов. Мы записали альбом с Лу Ридом. "S&M²" тоже был особенным. Это творческие путешествия, которые совершает эта группа, а затем вы растёте благодаря этому и становитесь лучше».




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1 май 2023
Klawd Air
Семья, в которой случались инцесты.
Like!1
1 май 2023
Вашингтон Ирвинг
Klawd Air, так вот оно что - кровосмешение есть признак олигофрении всех альбомов после Черного.
1 май 2023
o
olly71
Такая дружная семья что аж разьехались жить по четырём разным штатам только что бы после концерта случайно не увидеть где нибудь рожу члена семьи ))))) Быть успешным и востребованным это ещё и постоянно нести разную чушь которая приятна уху тинейджеров и домохозяек.
Like!2
1 май 2023
M
Mateas89
olly71, а что, взрослые самодостаточные мужики с семьями должны жить в одной квартирке в Эль Серрито, как будто им по все еще 18? Что за инфантильно хэйтерский бред. Им так то куда проще приехать на встречу в штаб квартиру Метлы из своих штатов, чем тебе из, например, из Мск в Питер сгонять))
1 май 2023
o
olly71
Mateas89, отвечаю . Нет они ни мне и никому ничего не должны и могут жить где угодно но и я им ничего не должен и будучи то же взрослым не собираюсь воспринимать всерьёз эту хрень для блондинок с розовым мозгом про братскую любовь и дружную семью. Да ненавидят они друг друга потому что устали за 40 лет от каждого и поэтому разьехались по дальше что бы случайно не пересекаться без надобности . Но они так же понимают что только вместе они способны зарабатывать то бабло что зарабатывают. Это нормальная ситуация которая существует в большинстве групп которым больше 10 лет но не все несут эту пургу про семью и любовь.
Like!1
1 май 2023
WahrandPhain
Семья, где два папы, тупая дочь-лягушка и приемыш маугли. Дай бох каждому.
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1 май 2023
rassol
Зато мексикос честно признался, что сидит на зарплате, и никакого творчества у него нет. И не предвидится.

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