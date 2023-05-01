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ROBERT TRUJILLO: «METALLICA — это семья»



Басист METALLICA Robert Trujillo недавно дал интервью ведущему Митчу Джоэлу из "Groove - The No Treble Podcast". В рамках беседы он рассказал о том, как изменились его отношения с коллегами по группе за 20 лет, прошедших с момента его прихода в METALLICA:



«METALLICA — это семья. Я обрёл семью. Я обрёл новых братьев. Как знает большинство людей, или я надеюсь, что они знают, когда ты приходишь в группу, особенно в такую, как эта, на тебе лежит большая ответственность. О большинстве групп, я думаю, это общеизвестно.



Одно дело уметь играть — конечно, ты должен уметь играть на своём инструменте, и они должны быть уверены в тебе, и ты должен выступать. Так что всё это есть. Но в то же время как члeн семьи ты должен уметь учитывать индивидуальные особенности. А в METALLICA все очень разные — мы определённо не похожи друг на друга. Поэтому нам приходится много общаться, чтобы разобраться и решить определённые вопросы. И иногда ты оказываешься — как и в случае с твоим братом — совершенно взбешённым, и тебе приходится ориентироваться на местности с разными характерами, как я бы делал это в своей собственной семье, и в то же время, что действительно важно, — это поддержка. Ты должен знать, когда один из твоих братьев не в духе, и как ему помочь. Так что все эти факторы стоит учитывать, когда ты участник такой группы, как METALLICA.



Одно дело, как мы играем индивидуально или как мы сочиняем с другими людьми... Я пришёл в METALLICA, а до этого был основным автором в других коллективах, и внезапно присоединившись к METALLICA и не будучи основным автором, я понял, что я здесь, чтобы поддержать их как басист, я здесь, чтобы поддержать идею James'a [Hetfield'a, фронтмена METALLICA], или теперь пришло время творить, пришло время сочинять, чтобы быть в состоянии понять, как тяжела эта ноша. Потому что дело не в эго, а в том, как ты служишь команде. И даже помимо музыки, личностей и того, как вы работаете друг с другом, есть ещё и ответственность за общение с прессой и поездки, связанные только с этим. И, конечно, это может быть непросто — постоянно находиться на гастролях, вдали от семьи... Много всяких факторов, которые могут быть важны.



Быть в METALLICA и расти как единое творческое целое было невероятно, потому что я действительно в это верю. Я чувствую, что за эти годы мы бросили себе вызов. Мы записали альбом с Лу Ридом. "S&M²" тоже был особенным. Это творческие путешествия, которые совершает эта группа, а затем вы растёте благодаря этому и становитесь лучше».







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