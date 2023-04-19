Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания 76
*PETER BALTES стал официальным членом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER 42
*Новое видео OVERKILL 25
*Братья CAVALERA перезаписали SEPULTURA 23
*Гитарист METALLICA: «Музыка должна отражать красоту, творчес... 16
*Вокалист OVERKILL поделился секретом своей физической формы 15
*DAVE LOMBARDO не уверен, что вернётся в TESTAMENT 12
*TESTAMENT нашли нового барабанщика 11
*Новое видео METALLICA 11
*Гитарист MORBID ANGEL: «Не нравится моя музыка? Катись к ...... 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания 76
*PETER BALTES стал официальным членом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER 42
*Новое видео OVERKILL 25
*Братья CAVALERA перезаписали SEPULTURA 23
*Гитарист METALLICA: «Музыка должна отражать красоту, творчес... 16
[= ||| все новости группы



*

Metallica

*



20 апр 2023 : 		 Новое видео METALLICA

19 апр 2023 : 		 Барабанщик METALLICA: «Мы бесконечно любим друг друга»

19 апр 2023 : 		 Новое видео METALLICA

19 апр 2023 : 		 METALLICA в четвёртый раз стала первой в Великобритании

18 апр 2023 : 		 Новое видео METALLICA

17 апр 2023 : 		 Новое видео METALLICA

16 апр 2023 : 		 Конкурс оркестров от METALLICA

16 апр 2023 : 		 Новое видео METALLICA

15 апр 2023 : 		 Новое видео METALLICA

15 апр 2023 : 		 Гитарист METALLICA: «Музыка должна отражать красоту, творчество, чувства, жизнь»

14 апр 2023 : 		 Новое видео METALLICA

14 апр 2023 : 		 Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания

13 апр 2023 : 		 METALLICA в "Jimmy Kimmel Live!"

12 апр 2023 : 		 METALLICA в "Jimmy Kimmel Live!"

12 апр 2023 : 		 Барабанщик METALLICA — о купленном заводике

11 апр 2023 : 		 METALLICA в "Jimmy Kimmel Live!"

11 апр 2023 : 		 Барабанщик METALLICA: «В большинстве случаев сыграть быстро легче, чем медленно»

10 апр 2023 : 		 Басист METALLICA — о новом альбоме: «Это лучший альбом из всех, над которыми я работал в группе»

9 апр 2023 : 		 METALLICA направит $150,000 в помощь пострадавшим от ураганов

8 апр 2023 : 		 Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие»

8 апр 2023 : 		 Музыканты TESTAMENT, CANNIBAL CORPSE, MUNICIPAL WASTE исполняют METALLICA

6 апр 2023 : 		 LARS ULRICH назвал песни METALLICA, которые он любит исполнять вживую

5 апр 2023 : 		 Видео с текстом от METALLICA

5 апр 2023 : 		 Барабанщик METALLICA: «Комментарии? Почитываю-с!»

4 апр 2023 : 		 Вокалист METALLICA представляет кассету с новым альбомом

3 апр 2023 : 		 Гитарист METALLICA: «"Master Of Puppets" для меня самый любимый из всех наших альбомов»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новое видео METALLICA



zoom
"Chasing Light", новое видео METALLICA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "72 Seasons".

Трек-лист:

1. "72 Seasons"
2. "Shadows Follow"
3. "Screaming Suicide"
4. "Sleepwalk My Life Away"
5. "You Must Burn!"
6. "Lux Æterna"
7. "Crown of Barbed Wire"
8. "Chasing Light"
9. "If Darkness Had a Son"
10. "Too Far Gone?"
11. "Room of Mirrors"
12. "Inamorata"




Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 7 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

19 апр 2023
shakabre
Какие песни такие и клипы
19 апр 2023
HeliosHyperion
И этот, и другие клипы какие-то упорыши на коленке делали. Трек средненький.
Like!1
19 апр 2023
A
Aiming High
Классная вещь!Очень хорошо заходит,когда за рулем уставший,возвращаешься домой с работы.
19 апр 2023
B
Black Lotus
Та шо ж такое что за дичь с клипами
19 апр 2023
n
nabastak_
Black Lotus, вообще странно, что при таком бабле клипы у них в основном какие-то инди, по сравнению с Раммами, например.
I Dissapear только реально крут был.
19 апр 2023
Terror Zone
Странно, новость от 20 апреля, но у меня всё ещё 19 число. Видимо, новостник сидит где-то в Находке)

просмотров: 1312

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом