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*Новое видео RAMMSTEIN 35
*Лидер SKILLET: «Христиане 50 лет молились за запрет абортов» 26
*Басист BLACK SABBATH до сих пор не понимает, что сделал прод... 23
*CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей и гитаристом 22
*JUDAS PRIEST введут в ЗСРнР 16
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Metallica

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Вокалист METALLICA позвонил женщине, родившей на концерте



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По сообщению Joice M. Figueiró, которая родила на концерте METALLICA, десятого мая ей позвонил Janes Hetfield:

«Это James из METALLICA, поздравляю вас, ребята». "О Боже, привет" — смогла выдавить из себя Joice. "Я плачу".

По словам молодой мамы, разговор длился семь минут.




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12 май 2022
S
Sw0Rn
Так трогательно

просмотров: 190

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