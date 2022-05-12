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Вокалист METALLICA позвонил женщине, родившей на концерте



По сообщению Joice M. Figueiró, которая родила на концерте METALLICA, десятого мая ей позвонил Janes Hetfield:



«Это James из METALLICA, поздравляю вас, ребята». "О Боже, привет" — смогла выдавить из себя Joice. "Я плачу".



По словам молодой мамы, разговор длился семь минут.







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