Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Гитарист ACCEPT: «А как же бедные российские фанаты?» 61
*Новое видео THE ROLLING STONES 33
*Гитарист METAL CHURCH: «Я ненавижу блэк-металл, сатанизм, ск... 32
*TOMI KOIVUSAARI замутил BJØRKØ 29
*DEE SNIDER о решении METALLICA исполнять в туре два разных с... 25
*Лидер MEGADETH собирается переехать в Италию 23
*UDO DIRKSCHNEIDER считает, что для успеха молодым группам ну... 21
*JEFF BECERRA: «POSSESSED была самой первой дэт-металлической... 19
*MEGADETH выступили с временным участником 16
*Гитарист FEAR FACTORY о бывшем вокалисте: «Он был неубедител... 16
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист ACCEPT: «А как же бедные российские фанаты?» 61
*Новое видео THE ROLLING STONES 33
*Гитарист METAL CHURCH: «Я ненавижу блэк-металл, сатанизм, ск... 32
*TOMI KOIVUSAARI замутил BJØRKØ 29
*DEE SNIDER о решении METALLICA исполнять в туре два разных с... 25
[= ||| все новости группы



*

Metallica

*



10 сен 2023 : 		 Басист METALLICA о фронтмене, забывшем сыграть часть песни на концерте

9 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

8 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

7 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

6 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

5 сен 2023 : 		 Барабанщик METALLICA о популярности группы: «Мы и мечтать об этом не могли»

4 сен 2023 : 		 Две полоски вокалиста METALLICA

4 сен 2023 : 		 LARS ULRICH из METALLICA рассказал о барабанщике, которого он слушает сейчас

3 сен 2023 : 		 Новый миллиард METALLICA

2 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

1 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

29 авг 2023 : 		 Новый рекорд METALLICA

25 авг 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

23 авг 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

22 авг 2023 : 		 LARS ULRICH объяснил, почему на концертах METALLICA четыре барабанных установки

21 авг 2023 : 		 KIRK HAMMETT хотел бы записать "...And Justice For All" с Клиффом

19 авг 2023 : 		 Барабанщик METALLICA о документальном фильме о группе: «Открытость всегда была для нас очень важным моментом»

16 авг 2023 : 		 Видео с выступления METALLICA

15 авг 2023 : 		 METALLICA направила 200 000 на ликвидацию последствий пожаров на Гавайи

13 авг 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

12 авг 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

10 авг 2023 : 		 Продюсер METALLICA: «Kirk прислал мне 700 риффов!»

9 авг 2023 : 		 Гитарист METALLICA: «Когда вышли "Kill 'Em All" и "Ride The Lightning", ничего подобного не существовало»

7 авг 2023 : 		 METALLICA исполнила Too Far Gone?

7 авг 2023 : 		 LARS ULRICH о долголетии METALLICA

6 авг 2023 : 		 METALLICA исполнила Shadows Follow
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Профессиональное видео с выступления METALLICA



zoom
Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 18 августа на AT&T Stadium, Arlington, Texas, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

Creeping Death
Harvester of Sorrow
Leper Messiah
King Nothing
Lux Æterna
Too Far Gone?
Welcome Home (Sanitarium) (Preceded by “GBA” Kirk & Rob doodle)
Shadows Follow
Orion
Nothing Else Matters (Preceded by Kirk doodle)
Sad but True
The Day That Never Comes
Hardwired
Fuel (Preceded by James doodle)
Seek & Destroy
Master of Puppets






Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 4 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

9 сен 2023
N
Nicolas444883
Всего три песни с нового альбома)))).
Ответ от самой Металлика чудаку с ником Mateas89, который в новости о высказывании Ди Снайдера манипулировал про то, как публика бурно реагирует на любые песни группы, в том числе новые. Да никому эти новые не нужны, потому что их вторичность абсолютно ясна. 90% публики на концертах Метлы ждут старые хиты. И сама же группа своим сэт-листом это и доказывает. А то, что публика сопровождает криками "уууу" вступление каждой песни, так это привычное явление для выступлений любого артиста. Никто помидорами и бананами тебя не станет закидывать.
Like!1  Dislike!1
9 сен 2023
Red One
Nicolas444883, три песни с нового альбома.
Четыре с Мастера
Две с Джастиса
Две с чёрного
ОДНА с КилЭмОлл
ОДНА с Райд Лайтинг
Одна с Лоад
Одна с Релоад
Одна с Хардваред
Одна с Магнетика


Ответ от самой Металлика чудаку с ником Nicolas444883, который перданул с подливой.
Like!4
9 сен 2023
r
rock n roll
Вещь,на века!!!
Like!1

просмотров: 583

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом