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Metallica

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Видео с текстом от METALLICA



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"If Darkness Had A Son", официальное видео с текстом (на пяти языках) от группы METALLICA, доступно ниже. Эта песня взята из альбома 72 Seasons, выходящего 14 апреля 2023 года:

"72 Seasons"
"Shadows Follow"
"Screaming Suicide"
"Sleepwalk My Life Away"
"You Must Burn!"
"Lux Æterna"
"Crown Of Barbed Wire"
"Chasing Light"
"If Darkness Had A Son"
"Too Far Gone?"
"Room Of Mirrors"
"Inamorata"


















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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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15 мар 2023
C
Cyclop
Куплет крутой. Среднее соло. Остальное уныло и очень затянуто. И Ларс "превозошёл" сам себя.
15 мар 2023
R
R0ck_N_R0lla
а где на рррррррррррррруском?
15 мар 2023
rassol
R0ck_N_R0lla, я на русском вдвойне это говно видеть и слышать не желаю.

просмотров: 851

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