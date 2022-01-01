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*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит INXS 51
*Профессиональное видео с выступления SODOM 42
*Гитарист METALLICA — о состоянии индустрии после Napster: «А... 20
*JASON NEWSTED: «Я вообще METALLICA не слушал» 18
*Новое видео KREATOR 16
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Metallica

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14 июн 2022 : 		 Барабанщик METALLICA получил награду

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9 июн 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

8 июн 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

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31 май 2022 : 		 Гитарист METALLICA дал петуха

31 май 2022 : 		 Барабанщик METALLICA: «Классно вернуться к концертам!»

30 май 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

29 май 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

28 май 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

27 май 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

26 май 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

25 май 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

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Барабанщик METALLICA получил награду



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Lars Ulrich 13 июня был удостоен престижной награды Ærespris на Carl Prisen.Премии присуждаются композиторам и авторам песен в 15 различных категориях, охватывающих разные музыкальные жанры. Денежный приз составил 30 000 датских крон, которые музыкант направил в Danish Songwriting Academy.












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