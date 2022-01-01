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Барабанщик METALLICA получил награду



Lars Ulrich 13 июня был удостоен престижной награды Ærespris на Carl Prisen.Премии присуждаются композиторам и авторам песен в 15 различных категориях, охватывающих разные музыкальные жанры. Денежный приз составил 30 000 датских крон, которые музыкант направил в Danish Songwriting Academy.























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