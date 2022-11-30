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*Новое видео METALLICA 74
*DAVE MUSTAINE: «METALLICA не заплатила мне столько, сколько.... 22
*Вокалист IN FLAMES: «Мы любим бросать людям вызов» 17
*Почему в METALLICA пришел Kirk? Отвечает бывший из EXODUS 14
*Фронтмен NICKELBACK назвал JAMES'a HETFIELD'a своим «рок-бог... 13
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Metallica

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|||| 30 ноя 2022

Барабанщик METALLICA: «Думали утечёт, но нет!»



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Как уже было объявлено ранее, METALLICA 14 апреля выпустит на собственном лейбле новую пластинку "72 Seasons", в которую войдет 12 песен общей продолжительностью более 77 минут. Продюсером материала был Greg Fidelman. В понедельник Lars пришел в программу "The Howard Stern Show" и рассказал о новом материале и туре:

«Мы работали над новым альбомом в течение последнего года, даже года полтора — это была наша COVID-пластинка. И единственное, что мы делали на протяжении всего этого времени — а такое было впервые в нашей карьере — мы вообще не говорили об этой работе. Вместо того, чтобы повторять "Эй, у нас новая пластинка" и вести обратный отсчет, и "Угадай, что тебя ждет", и тому подобное дерьмо, мы держали все это в тайне. И сегодня утром я хочу поделиться с миром новой песней и рассказать всем о новом альбоме METALLICA. У нас новый тур, у нас есть песня, у нас есть видео — все, что нужно и без лишних слов».

Lars продолжил, что он был удивлен тем фактом, что новости о новой музыке METALLICA не попали в социальные сети или прессу до сегодняшнего объявления.

«Мы думали, что новости наверняка утекут, а вот ни хрена не просочились!»

Что касается "M72", Ulrich сказал:

«Мы объявляем о двухлетнем мировом турне. У нас уже готовы все даты на 23-й и 24-й годы. Мы приедем в ближайший к вам город. В каждом городе мы играем два вечера, играем два совершенно разных шоу. Поэтому вы покупаете один билет на два концерта — в пятницу и воскресенье — и получаете то, что называется "уик-энд без повторений", что, является старой радио-терминологией. Вы получаете два на сто процентов совершенно разных и уникальных шоу».




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КомментарииСкрыть/показать 5 )

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30 ноя 2022
Lord Iscariah
Ларс дал пизды Мастейну!
Like!4
1 дек 2022
Svarg_1349
Lord Iscariah, если бы не он, то они давно бы с голоду сдохли.
30 ноя 2022
M
Mateas89
Ларс, кстати, как будто помолодел слегка)
1 дек 2022
N
Nepalcev
77 минут...
1 дек 2022
Svarg_1349
До сих пор существуют и зарабатывают миллионы на идеях рыжего:

https://www.youtube.com/watch?v=zJYpj-jb7-8

просмотров: 1149

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