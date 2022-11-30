30 ноя 2022



Барабанщик METALLICA: «Думали утечёт, но нет!»



Как уже было объявлено ранее, METALLICA 14 апреля выпустит на собственном лейбле новую пластинку "72 Seasons", в которую войдет 12 песен общей продолжительностью более 77 минут. Продюсером материала был Greg Fidelman. В понедельник Lars пришел в программу "The Howard Stern Show" и рассказал о новом материале и туре:



«Мы работали над новым альбомом в течение последнего года, даже года полтора — это была наша COVID-пластинка. И единственное, что мы делали на протяжении всего этого времени — а такое было впервые в нашей карьере — мы вообще не говорили об этой работе. Вместо того, чтобы повторять "Эй, у нас новая пластинка" и вести обратный отсчет, и "Угадай, что тебя ждет", и тому подобное дерьмо, мы держали все это в тайне. И сегодня утром я хочу поделиться с миром новой песней и рассказать всем о новом альбоме METALLICA. У нас новый тур, у нас есть песня, у нас есть видео — все, что нужно и без лишних слов».



Lars продолжил, что он был удивлен тем фактом, что новости о новой музыке METALLICA не попали в социальные сети или прессу до сегодняшнего объявления.



«Мы думали, что новости наверняка утекут, а вот ни хрена не просочились!»



Что касается "M72", Ulrich сказал:



«Мы объявляем о двухлетнем мировом турне. У нас уже готовы все даты на 23-й и 24-й годы. Мы приедем в ближайший к вам город. В каждом городе мы играем два вечера, играем два совершенно разных шоу. Поэтому вы покупаете один билет на два концерта — в пятницу и воскресенье — и получаете то, что называется "уик-энд без повторений", что, является старой радио-терминологией. Вы получаете два на сто процентов совершенно разных и уникальных шоу».







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