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Metallica

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|||| сегодня

METALLICA научит быть группой



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MasterClass, потоковая платформа, где каждый может учиться у лучших в мире по широкому спектру предметов, сегодня объявила, что METALLICA проведёт урок о том, как быть группой. В честь 40-летия коллектива и в качестве первой рок-группы, которая будет преподавать на MasterClass, James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett и Robert Trujillo будут размышлять о четырёх десятилетиях существования METALLICA, давая участникам возможность заглянуть в своё прошлое и обучить стратегиям роста и сохранения единства группы, творческого сотрудничества и поддержания уникальных и близких отношений с преданным легионом поклонников. Занятия METALLICA теперь доступны исключительно на MasterClass, где подписчики получают неограниченный доступ ко всем 100 с лишним инструкторам при наличии годовой подписки.

«За 40 лет непрерывного успеха METALLICA, пожалуй, является одной из величайших групп всех времён, — отметил Дэвид Роджер, основатель и генеральный директор MasterClass. — Впервые METALLICA приглашает участников MasterClass принять участие в динамичном творческом процессе, обучая стратегиям, необходимым для того, чтобы стать группой, и демонстрируя, как люди с масштабными идеями могут создавать, поддерживать и работать вместе как коллектив».

В своём уроке METALLICA раскроет принципы, которые обеспечивают долговечность группы, будучи эффективными в общении, справляясь с критикой и ориентируясь на сотрудничество. Разбирая некоторые из своих величайших хитов, включая "Enter Sandman" и "Master Of Puppets", они предоставят технику сочинения песен, проводя участников через процесс создания песни от её зарождения в виде риффа до готовой аранжировки, с текстами, соло и динамическими элементами.

Опираясь на преданную международную фэн-базу, METALLICA глубоко погрузится во взаимоотношения аудитории и исполнителя, поделится советами о том, как общаться с поклонниками на сцене и вне неё, как культивировать и поддерживать эти отношения на протяжении всей жизни. Их философия сочинения текстов, создания альбомов и поддержания межличностных отношений в группе в течение долгого времени поможет начинающим музыкантам объединиться в единую творческую команду. Представители творческих профессий оценят мнение группы о том, как предлагать конструктивную обратную связь, эффективно общаться при наличии сильных личностей и прагматично подходить к вопросам бизнеса. После того, как METALLICA поделится историями о том, как группа преодолевала трудности, и ключевыми моментами творческого сотрудничества, она вдохновит участников на то, чтобы по-новому взглянуть на собственное творческое сотрудничество, исполнив эксклюзивные шесть песен.

«Мы поддерживаем нашу связь уже более 40 лет, потому что за это время мы многое узнали друг о друге и о себе, — говорит James. — На наших занятиях мы не только рассказываем участникам MasterClass о том, как мы пишем песни и находим вдохновение для нашей музыки, но и о том, как опыт, который мы пережили вместе, способствовал успешному творческому сотрудничеству».

METALLICA To Teach Class On Being A Band





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