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Metallica

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24 июн 2020 : 		 Вокалист METALLICA — о книге про свою коллекцию машин

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18 июн 2020 : 		 Барабанщик METALLICA: «Zoom'уем на полшишечки»

17 июн 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления METALLICA

15 июн 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

12 июн 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления METALLICA

11 июн 2020 : 		 METALLICA летом выпустит новый бокс-сет

10 июн 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления METALLICA

8 июн 2020 : 		 Журнальные столики от фронтмена METALLICA

31 май 2020 : 		 Барабанщик METALLICA: «Когда я встретил James'a, он был очень робким и едва мог смотреть тебе в глаза»

28 май 2020 : 		 Бывший басист METALLICA: «Я никогда не жалел об уходе из группы»

27 май 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления METALLICA

26 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA в Мадриде

23 май 2020 : 		 Барабанщик METALLICA о грядущем 40-летии: «Мы только начинаем!»

22 май 2020 : 		 Виски METALLICA выйдет с винилом в виде бокс-сета

21 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA в Милане

20 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

19 май 2020 : 		 Видео полного выступления METALLICA 1983 года

18 май 2020 : 		 BOB ROCK о звучании альбома METALLICA 1988 года: «Ну и в чём смысл?»

17 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA в Копенгагене

16 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA в Амстердаме
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|||| 30 июн 2020

Профессиональное видео полного выступления METALLICA



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Профессиональное видео полного выступления METALLICA, состоявшегося второго мая 1999 года на Parque Simón Bolívar, Богота, Колумбия, и транслировавшегося в рамках "#MetallicaMondays", доступно для просмотра ниже. Это ещё один релиз с VHS-плёнок из архива Lars'a Ulrich'a, задокументировавшего не только первое выступление группы в Боготе, но и первое шоу для коллектива в Колумбии.

Watch Pro-Shot Video Of METALLICA

Metallica Setlist Parque Simón Bolívar, Bogotá, Colombia 1999, Garage Remains The Same






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