30 июн 2020



Профессиональное видео полного выступления METALLICA



Профессиональное видео полного выступления METALLICA, состоявшегося второго мая 1999 года на Parque Simón Bolívar, Богота, Колумбия, и транслировавшегося в рамках "#MetallicaMondays", доступно для просмотра ниже. Это ещё один релиз с VHS-плёнок из архива Lars'a Ulrich'a, задокументировавшего не только первое выступление группы в Боготе, но и первое шоу для коллектива в Колумбии.

















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