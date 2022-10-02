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Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA вместе с кантри-вокалисткой Mickey Guyton на Global Citizen Festival, доступно для просмотра ниже.

#GlobalCitizenFestival







There are no words. IвЂ™m just grateful @metallica





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