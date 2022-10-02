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*Новый альбом SLIPKNOT доступен для прослушивания 18
*Басист ANTHRAX — об отмене тура в Европе: «Расходы выросли в... 18
*OZZY OSBOURNE не получил удовольствия от последнего альбома ... 13
*Лидер MEGADETH сожалеет, что повздорил с фронтменом METALLIC... 13
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Metallica

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Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA вместе с кантри-вокалисткой Mickey Guyton на Global Citizen Festival, доступно для просмотра ниже.

There are no words. IвЂ™m just grateful @metallica. #GlobalCitizenFestival






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2 окт 2022
Corpsegrinder04
Чё-то русалочка не особо спела. Монотонщина какая-то.

просмотров: 278

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