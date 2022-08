сегодня



Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось на фестивале Lollapalooza, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



Whiplash (Drums rose up from beneath the "bridge" of stage that extended into the crowd at the song's start.)

Creeping Death

Enter Sandman

The Memory Remains

Wherever I May Roam

Nothing Else Matters

Dirty Window

Sad but True

Whiskey in the Jar (traditional cover)

For Whom the Bell Tolls

Moth Into Flame

Fade to Black

Seek & Destroy



Encore:

Battery

One

+3 -0



просмотров: 213