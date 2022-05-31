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*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хитHOLE 15
*MICHAEL SCHENKER — o K.K. DOWNING'е: «Зачем он врёт?» 15
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют RADIOHEAD 14
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Metallica

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Гитарист METALLICA дал петуха



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Гитарист METALLICA Kirk Hammett эпично лажанул при старте "Nothing Else Matters" в рамках выступления 29 мая на фестивале в Бостоне, но постарался перевести всё в шутку — видео доступно ниже.




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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31 май 2022
gravitgroove
Хороший заголовок

Вообще, за такой перфоманс нужно премий лишать, либо мудохать в раздевалке до полусмерти (остальным членам группы), связанными в узелы на кончике мокрыми полотенцами. А в идеале - цифровое штрафное табло, где за каждый «косяк» будет отображаться возврат % от суммы билета на виртуальный счет пришедших.
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31 май 2022
Lord Iscariah
Хэтфилд ему после концерта пизды дал потом

просмотров: 285

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