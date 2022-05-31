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Гитарист METALLICA дал петуха



Гитарист METALLICA Kirk Hammett эпично лажанул при старте "Nothing Else Matters" в рамках выступления 29 мая на фестивале в Бостоне, но постарался перевести всё в шутку — видео доступно ниже.







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