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Metallica

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JASON NEWSTED — об эмоциях от первого прослушивания "...And Justice For All"



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JASON NEWSTED в рамках недавнего интервью сказал, что он был «чертовски зол», когда впервые услышал "...And Justice For All".

«Вы что, шутите? Я был готов вцепиться в глотку, чувак! Нет, я был не в себе, потому что я действительно думал, что у меня всё получилось. И я думал, что сыграл так, как должен был сыграть».

Далее он заметил, что звучание METALLICA всегда вращалось вокруг Lars'a и James'a:

«Lars и James были оригинальным дуэтом гаражной группы, если можно так выразиться. Они всегда записывали альбомы таким образом, начиная с [демо-кассеты 1982 года] "No Life 'Til Leather", это были Lars и James — гитара и барабаны. На оригинальной кассете "No Life 'Til Leather" — если вам доведётся когда-нибудь встретить настоящую копию или фотографию настоящей копии — почерком Lars'а, чернильной ручкой, на этикетке кассеты [написано] "Убавьте бас на стерео". На "No Life 'Til Leather"! Они свели её так, как она должна была быть сведена: бас и гитара со всех сторон. Но Lars не хотел этого, потому что это как-то мешало его барабанам, поэтому, когда он посылал демо на долбаные Combat Records и куда угодно, его указание было: "Убавьте бас, прежде чем послушать это". Перед тем, как начать, убавьте бас. С самого начала. Ещё до того, как вы начнёте. Так он поступал всю свою чёртову жизнь, так почему же должно быть иначе, когда дело дошло до "...And Justice For All"? Они сделали "Kill 'Em All" таким образом, они сделали "Ride [The Lightning]" таким образом, они сделали "Master [Of Puppets]" таким образом, все до одного. Эти два парня в комнате [имитирует удары барабанов и игру], так это всегда и происходило. Самая успешная металлическая группа всех времён. Так ты споришь с этим дерьмом? Я что-то не совсем уверен. Теперь он стал лучшим альбомом гаражной группы за всю историю [для таких исполнителей, как] BLACK KEYS, WHITE STRIPES, DUO JETS, различных гаражных исполнителей "power duos"».

JASON NEWSTED Says He Was



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КомментарииСкрыть/показать 5 )

olly71


30 авг 2021, 16:20		Нахрена им тогда бассист в группе ? И за что они заплатили тебе 50 миллионов долларов если им не нужен басс ?

resurgamresponses


30 авг 2021, 16:36		просто жалко этого человека, по человечески жалко. они отрывались на нем. прекрасно зная что их дуэт никогда бы не стал чем то важным. если бы не третья сила. а с третьей силой (пару раз) им несказанно повезло.


olly71, а на конциках кто лабать будет? публика то имеет свое мнение по поводу баса и закидала бы их (вставь сам)

срублясдачинет


30 авг 2021, 16:40		Бас нинужон. Инквизишон.

Rutger


30 авг 2021, 17:26		Записка Ларса водителю автобуса: "Убавьте бас. Совсем".

Умник


30 авг 2021, 17:51		33 года прошло, а они все обсуждают почему не было баса на альбоме...

З.ы. ничего против группы, ее участников и музыки не имею


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