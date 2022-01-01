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Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось седьмого мая в Куритибе, Бразилия, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

Whiplash
Ride the Lightning
The Memory Remains
Seek & Destroy
Moth Into Flame
One
Sad but True
Whiskey in the Jar
The Unforgiven
For Whom the Bell Tolls
Creeping Death
Fade to Black
Master of Puppets

Encore:
Battery
Nothing Else Matters
Enter Sandman




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