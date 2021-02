сегодня



Пять винилов METALLICA в пятёрке



METALLICA оккупировала виниловые чарты Billboard, став первым в мире артистом (с момента основания этих чартов), чьи пять записей попали на пять первых строчек.



Позиции:



01. "Ride The Lightning" (1984)



02. "Metallica" (1991)



03. "...And Justice For All" (1988)



04. "Kill 'Em All" (1983)



05. "Master Of Puppets" (1986)



В Walmart эти релизы поступили 29 января.













