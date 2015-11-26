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Metallica

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11 фев 2021 : 		 Пять винилов METALLICA в пятёрке

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21 янв 2021 : 		 Новый альбом METALLICA может стать более коллективным плодом

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20 янв 2021 : 		 Оригинальная визитка METALLICA

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3 янв 2021 : 		 METALLICA набрали миллиард

2 янв 2021 : 		 Барабанщик METALLICA: «Лучшая запись впереди!»

29 дек 2020 : 		 Барабанщик METALLICA: «Пройдёт не менее года, когда вернутся стадионные концерты»

29 дек 2020 : 		 METALLICA и PUCK HCKY представили новую продукцию

26 дек 2020 : 		 Гитарист METALLICA: «Когда я услышал "The Black Album" на радио, я был поражён звуком»

25 дек 2020 : 		 Барабанщик METALLICA — о том, что слушал на карантине

24 дек 2020 : 		 Барабанщик METALLICA выбрал лучший фильм

23 дек 2020 : 		 KIRK HAMMETT — о том, что музыканты METALLICA даже не помнят об их первой встрече

21 дек 2020 : 		 METALLICA в симфонической версии

17 дек 2020 : 		 Вокалист METALLICA исполняет кавер-версию хита Боба Сигера

9 дек 2020 : 		 METALLICA в "The Howard Stern Show"

4 дек 2020 : 		 METALLICA выступила в рамках Dreamforce
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Пять винилов METALLICA в пятёрке



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METALLICA оккупировала виниловые чарты Billboard, став первым в мире артистом (с момента основания этих чартов), чьи пять записей попали на пять первых строчек.

Позиции:

01. "Ride The Lightning" (1984)

02. "Metallica" (1991)

03. "...And Justice For All" (1988)

04. "Kill 'Em All" (1983)

05. "Master Of Puppets" (1986)

В Walmart эти релизы поступили 29 января.

METALLICA Has Top 5 Best-Selling Vinyl Albums In U.S. This Week





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