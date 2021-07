1 июл 2021



Альтернативный вариант "Sad But True"



"Sad But True (Take 36 - February 5th, 1991)", фрагмент нового релиза "Rough & Alternate Mixes" 2CD METALLICA, который войдёт в лимитированный бокс-сет одноименного альбома, выходящего десятого сентября на Blackened Recordings, доступен для прослушивания ниже.



































+3 -0



просмотров: 498