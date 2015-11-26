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Metallica

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13 июл 2020 : 		 Кавер-версия METALLICA от CHRIS KAEL, MIKE PORTNOY, PHIL DEMMEL и DOC COYLE

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7 июл 2020 : 		 METALLICA о смерти Энио Морриконе

1 июл 2020 : 		 Басист METALLICA: «Мы не определились с датой, когда начнём запись»

30 июн 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления METALLICA

30 июн 2020 : 		 Рассказ о коллекции машин вокалиста METALLICA

25 июн 2020 : 		 Фанаты выбрали лучшую песню METALLICA

24 июн 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления METALLICA

24 июн 2020 : 		 Вокалист METALLICA — о книге про свою коллекцию машин

23 июн 2020 : 		 Басист METALLICA: «Цой в России что-то типа Дэвида Боуи»

20 июн 2020 : 		 Участники METALLICA об альбоме "Ride The Lightning": «Мы создали собственное поле для игры»

18 июн 2020 : 		 Барабанщик METALLICA: «Zoom'уем на полшишечки»

17 июн 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления METALLICA

15 июн 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

12 июн 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления METALLICA

11 июн 2020 : 		 METALLICA летом выпустит новый бокс-сет

10 июн 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления METALLICA

8 июн 2020 : 		 Журнальные столики от фронтмена METALLICA

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28 май 2020 : 		 Бывший басист METALLICA: «Я никогда не жалел об уходе из группы»

27 май 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления METALLICA

26 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA в Мадриде

23 май 2020 : 		 Барабанщик METALLICA о грядущем 40-летии: «Мы только начинаем!»

22 май 2020 : 		 Виски METALLICA выйдет с винилом в виде бокс-сета

21 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA в Милане

20 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA
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Кавер-версия METALLICA от CHRIS KAEL, MIKE PORTNOY, PHIL DEMMEL и DOC COYLE



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Chris Kael (FIVE FINGER DEATH PUNCH) recently teamed up with Chris Ojeda (BYZANTINE), Doc Coyle (BAD WOLVES), Phil Demmel (VIO-LENCE, MACHINE HEAD) и Mike Portnoy (SONS OF APOLLO, ex-DREAM THEATER) записали «карантинное видео» на песню METALLICA "The Shortest Straw". Видео доступно ниже.

METALLICA's 'The Shortest Straw' Covered By CHRIS KAEL, MIKE PORTNOY, PHIL DEMMEL And DOC COYLE (Video)





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

hansi_hrb


13 июл 2020, 12:48		отлично, практически как оригинал, только с басом и поэнергичней.


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