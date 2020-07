сегодня



Кавер-версия METALLICA от CHRIS KAEL, MIKE PORTNOY, PHIL DEMMEL и DOC COYLE



Chris Kael (FIVE FINGER DEATH PUNCH) recently teamed up with Chris Ojeda (BYZANTINE), Doc Coyle (BAD WOLVES), Phil Demmel (VIO-LENCE, MACHINE HEAD) и Mike Portnoy (SONS OF APOLLO, ex-DREAM THEATER) записали «карантинное видео» на песню METALLICA "The Shortest Straw". Видео доступно ниже.













