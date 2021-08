сегодня



Концертное видео METALLICA



METALLICA опубликовали очередной фрагмент из нового бокс-сета к альбому "The Black Album" — видео "Wherever I May Roam (São Paulo, Brazil - May 2, 1993)" из DVD "Wherever We May Roam". Релиз бокс-сета намечен на 10 сентября.



































