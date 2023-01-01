Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*С Новым годом! 42
*DAVID LEE ROTH — об отношениях с Эдом 32
*OZZY OSBOURNE, ROB HALFORD, GLENN DANZIG вошли в список 200 ... 24
*Против STEVEN TYLER подали иск за домогательства. В 1973 21
*PANTERA: вид сзади от Rob'a 17
*DAVID REECE — об участии в ACCEPT: «Это была возможность, к... 10
*Вокалистка LACUNA COIL не верит, что женщин в металле будут ... 10
*FOO FIGHTERS: «Мы будем совсем другой группой» 7
*Обложка и трек-лист нового альбома VICTOR SMOLSKI 7
*Украли статую вокалиста RAMMSTEIN 6
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*С Новым годом! 42
*DAVID LEE ROTH — об отношениях с Эдом 32
*OZZY OSBOURNE, ROB HALFORD, GLENN DANZIG вошли в список 200 ... 24
*Против STEVEN TYLER подали иск за домогательства. В 1973 21
*PANTERA: вид сзади от Rob'a 17
[= ||| все новости группы



*

Metallica

*



6 янв 2023 : 		 1.6 миллиарда стримов METALLICA

6 янв 2023 : 		 Барабанщик METALLICA почтил память Боба Налбандяна

3 янв 2023 : 		 Вокалистка POSTMODERN JUKEBOX исполняет METALLICA

30 дек 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

28 дек 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

25 дек 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

20 дек 2022 : 		 METALLICA впервые исполнила новый сингл

18 дек 2022 : 		 METALLICA проиграла иск к страховщикам

10 дек 2022 : 		 METALLICA штурмует чарты

9 дек 2022 : 		 Первое интервью DAVE MUSTAINE с METALLICA

8 дек 2022 : 		 Фронтмен METALLICA — о значении названия нового альбома

7 дек 2022 : 		 Видео с текстом от METALLICA

2 дек 2022 : 		 Барабанщик METALLICA — о своих коллегах по группе: «Они — братья, которых у меня никогда не было»

30 ноя 2022 : 		 Барабанщик METALLICA: «Думали утечёт, но нет!»

28 ноя 2022 : 		 Новое видео METALLICA

27 ноя 2022 : 		 Почему в METALLICA пришел Kirk? Отвечает бывший из EXODUS

26 ноя 2022 : 		 DAVE MUSTAINE: «METALLICA не заплатила мне столько, сколько...»

21 ноя 2022 : 		 DAVE MUSTAINE — о провалившемся релизе METALLICA

17 ноя 2022 : 		 METALLICA почтила память основателей Megaforce

14 ноя 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

11 ноя 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

11 ноя 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

9 ноя 2022 : 		 METALLICA почтила память основателей Megaforce

14 окт 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

10 окт 2022 : 		 Бывший басист MEGADETH считает, что участники METALLICA дали Dave'y Mustaine'y второй шанс

2 окт 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA
Показать далее
| - |

|||| 6 янв 2023

1.6 миллиарда стримов METALLICA



zoom
Именно такой результат группа показала на Spotify за 2022 год. Это четвертый год подряд, когда количество стримов METALLICA преодолевают отметку в миллиард прослушиваний за 12-месячный срок.




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 262

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом