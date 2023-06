сегодня



KIRK HAMMETT — о выступлении Джои Джордисона с METALLICA: «Он был счастлив»



Джои Джордисон из SLIPKNOT и Dave Lombardo из SLAYER заменили барабанщика METALLICA Lars'a Ulrich'a, когда тот не смог выступить на фестивале Download в Англии в июне 2004 года. Позднее Ulrich объяснил своё отсутствие на фестивале переутомлением, вызванным напряжённым гастрольным графиком и расставанием с женой Скайлар Сатенштайн после 7 лет брака.



Гитарист METALLICA Kir Hammett рассказал о выступлении Джордисона с METALLICA в рамках недавно опубликованной истории фестиваля Download. Kirk поведал The Guardian, что последние часы перед выступлением METALLICA на Download он провёл, судорожно общаясь с потенциальными сменщиками Ulrich'a:



«Следующие три часа я только и делал, что разговаривал с барабанщиками. Помню, как Даймбэг [гитарист PANTERA и DAMAGEPLAN Даррелл Эбботт] помахал мне рукой издалека из-за кулис. Я посмотрел на него и пробормотал: "Мы в полном ауте". Он подошёл, смеясь, и сказал: "Ребята, вы справитесь". И это был последний раз, когда я видел Дайма. Я до сих пор жалею, что не нашёл время, чтобы полноценно поговорить с ним».



Что касается выступления Джои с METALLICA, Kirk сказал:



«Джои мог исполнять самые разные композиции. Я помню, как сказал ему: "Братан, сегодня вечером ты должен сыграть кучу этих песен". Он был вне себя, он был очень счастлив. В конце сета я повернулся к Джои на сцене и спросил его, может ли он сыграть "Enter Sandman". И я увидел сквозь его маску [SLIPKNOT] [которая была на нём во время выступления с METALLICA], что у него на глазах проступили слезы. Он заплакал, потому что для него было очень важно сыграть "Sandman" с нами на Download. Я никогда этого не забуду».





