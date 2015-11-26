10 май 2019



Участники METALLICA исполнили кавер PERET



Robert Trujillo и Kirk Hammett исполнили кавер-версию песни "El Muerto Vivo" испанского певца Peret'а во время выступления METALLICA, состоявшегося 5 мая в Барселоне, Испания, на Estadi Olímpic Lluís Companys.















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