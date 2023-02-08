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*OZZY OSBOURNE завязывает с турами 27
*Потери в NERVOSA 24
*Зара Ларссон появилась в платье с элементами оформления BURZ... 19
*KREATOR отыграли сет из песен 1985-1990 15
*Басист SEX PISTOLS выпускает сольный альбом 12
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Metallica

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8 фев 2023 : 		 Не упусти кассету METALLICA!

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25 янв 2023 : 		 METALLICA представит альбом в кинотеатрах

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25 дек 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

20 дек 2022 : 		 METALLICA впервые исполнила новый сингл

18 дек 2022 : 		 METALLICA проиграла иск к страховщикам

10 дек 2022 : 		 METALLICA штурмует чарты

9 дек 2022 : 		 Первое интервью DAVE MUSTAINE с METALLICA

8 дек 2022 : 		 Фронтмен METALLICA — о значении названия нового альбома

7 дек 2022 : 		 Видео с текстом от METALLICA

2 дек 2022 : 		 Барабанщик METALLICA — о своих коллегах по группе: «Они — братья, которых у меня никогда не было»

30 ноя 2022 : 		 Барабанщик METALLICA: «Думали утечёт, но нет!»

28 ноя 2022 : 		 Новое видео METALLICA

27 ноя 2022 : 		 Почему в METALLICA пришел Kirk? Отвечает бывший из EXODUS

26 ноя 2022 : 		 DAVE MUSTAINE: «METALLICA не заплатила мне столько, сколько...»

21 ноя 2022 : 		 DAVE MUSTAINE — о провалившемся релизе METALLICA

17 ноя 2022 : 		 METALLICA почтила память основателей Megaforce

14 ноя 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA
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|||| сегодня

Не упусти кассету METALLICA!



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Группа METALLICA открыла предзаказ на лимитированное издание нового альбома "72 Seasons" на кассете. Издание будет снабжено восьмистраничным буклетом!

METALLICA Launch Pre-Order For Limited Cassette Edition Of 72 Seasons




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КомментарииСкрыть/показать 7 )

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8 фев 2023
dark_medieval_times
КАССЕТТИКА!
Like!3
8 фев 2023
T
Toney Moon
Когда в Москве концерт?
Like!1
8 фев 2023
Вашингтон Ирвинг
Toney Moon, все концерты Metallica отменены, вместо них будет Мастер.
Вместо Depeche Mode - Телевизор.
Психея вместо Korn.
На грушинский фестиваль планировал приехать Томас Звейсен, вместо него будет Тимур Ведерников.
Like!2
8 фев 2023
V
Valenso
Странная всё-таки ситуация с вернувшейся модой на кассеты, всё-таки популярны они были в основном из-за доступности, а не из-за качества... Через 10-15 лет, видимо, снова появится мода на mp3 в 128...
Like!1  Dislike!1
8 фев 2023
nwhre
Valenso, овер дохреннион инди исполнителей юзает кассеты. ничо такого. тот же дрон, например, практически весь на кассетах
8 фев 2023
t
timekiller61
А на чём слушать-бесплатно впридачу к кассете пришлют? Я последний кассетник лет пять назад продал-купили из-за радио. Мож они ещё видеокассеты возродят? Или на стену гвоздём прибить? Тогда-чего не на бобине?
8 фев 2023
rattle_snake
для тех кто заблудился в 90х

просмотров: 992

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