сегодня



Барабанщик METALLICA: «Творчество — это важная часть нашей сущности»



Во время участия в последнем выпуске подкаста "SmartLess" барабанщик METALLICA Lars Ulrich рассказал об изменениях в музыкальной индустрии, с которыми ему и его коллегам пришлось столкнуться за последние четыре десятилетия:



«Совершенно очевидно, что индустрия очень сильно изменилась. И в вашей отрасли происходят те же самые вещи, с которыми мы имели дело 20 лет назад. По большому счёту, и я знаю, что это может прозвучать как небольшая отговорка, я просто счастлив, что хоть кому-то есть дело до того, что мы делаем, и он приходит посмотреть на наши выступления, и всё еще слушает, покупает, крадёт наши записи или как-то ещё обращает на нас внимание. Само участие, я думаю, и есть триумф и победа. Конечно многим молодым группам сейчас намного сложнее, потому что они не получают поддержки от звукозаписывающих компаний в таких элементарных вещах, как оборудование и поддержка туров. Так что в этом плане всё совсем иначе.



Талант, авторские умения в конце концов находят отклик у большей группы людей. И неважно, делаешь ты это в своей спальне или через звукозаписывающую компанию, я верю, что все будут услышаны, если они талантливы. Но это трудно. Это сложно для многих молодых групп... Группам, которые 20 лет назад могли зарабатывать на жизнь, выступая в клубах или театрах, сейчас приходится труднее, потому что они не продают так много записей, и им действительно нужно быть на виду и продвигать свою музыку».



По поводу того, как METALLICA делает свою музыку доступной для широких масс в наши дни, Lars сказал:



«Главное для артиста... Я думаю, что когда ты сочиняешь песни, ты хочешь начать разговор, ты хочешь, чтобы люди участвовали, ты хочешь, чтобы люди услышали твою музыку. А как они её услышат, я думаю, в конечном итоге отходит на второй план. И ты понимаешь, что это уже совсем другая модель, отличная от того, что было 25 лет назад, 50 лет назад.



Я считаю, что в нашей группе мы любим сочинять песни, любим записывать пластинки, любим творческий процесс... Есть много групп, которые существуют так же долго, как и мы, и которые не хотят больше выпускать пластинки, потому что это либо не выгодно для них, либо эта бизнес-модель не работает для них. И я не могу говорить за всех остальных. Мы любим писать песни. Творчество — это важная часть нашей сущности. И это дарит нам возможности... Нас заставляет оставаться работоспособными переход от сочинения к записи, к выступлениям на концертах, к сочинению и к дому. Мы постоянно меняем то, что делаем, чтобы не увязнуть в однообразии снова и снова. Так что мы не всегда в туре, не всегда в студии, не всегда отвозим детей в школу. Мы не всегда занимаемся одним и тем же, поэтому приходится постоянно что-то менять.



Конечно, я понимаю, что нам исключительно повезло, но наш успех даёт нам возможность заниматься всем этим. Но если бы кто-то сказал: "Вы больше не можете сочинять или записывать пластинки", мы бы, наверное, прекратили свою деятельность, потому что это очень важная часть нашего существования».

@SeanHayes@batemanjason@arnettwill







This week, itвЂ™s tennis player turned rock legend, @larsulrich of @Metallica . Welcome to @SmartLess





+1 -0



( 2 ) просмотров: 143

