Барабанщик METALLICA сказал, что AC/DC с участием Бона Скотта «Определили характер рок-н-ролла»



Барабанщик METALLICA Lars Ulrich воздал должное эре Бон Скотта в AC/DC, сказав, что сценическая энергия австралийских легенд хард-рока на сцене «была сумасшедшей».



Ulrich рассказал о своей любви к Angus'у Young'у и его команде во время участия в опросе "My Fantasy Festival" от The Guardian, в ходе которого его попросили выбрать несколько артистов, которых он пригласил бы выступить на мероприятии, которое бы он провёл, если бы мог делать всё, что захочет.



«Когда я был ещё подростком, я видел AC/DC с [покойным вокалистом] Боном Скоттом четыре раза, они открывали концерты BLACK SABBATH и RAINBOW, а затем выступали со своими собственными шоу в Копенгагене в 1977 году и Сан-Франциско в 1979 году. Энергия была сумасшедшей: Angus ходил гоголем по сцене, эти гитарные соло, пот, волосы, отсутствие рубашки, и Бон Скотт, тоже без рубашки, обтягивающие джинсы — самый крутой фронтмен на свете. Для меня AC/DC в годы становления определили характер рок-н-ролла».



Ulrich также выбрал для своего «фэнтезийного фестиваля» состав DEEP PURPLE начала 1970-х, RAGE AGAINST THE MACHINE, OASIS в их расцвете, и классический вариант GUNS N' ROSES.



Ещё в 2017 году Ulrich в интервью Балтиморской радиостанции 98 Rock заявил, что его выбор падёт на барабанщика AC/DC Phil'а Rudd'a, если встанет вопрос, кем его можно заменить в METALLICA, когда он больше не сможет играть на барабанах в группе:



«Он, пожалуй, был моим главным, самым большим источником вдохновения, когда мы сделали разворот от суперпрогрессивного, сумасшедшего материала после "Justice", когда мы создавали "Чёрный альбом" и "Load", когда стало немного больше умеренного темпа и риффов, больше ощущений и грува, и всего такого. Phil Rudd — вершина этой пирамиды. Услышать, как Phil Rudd играет за спиной James'а [Hetfield'a], было бы очень круто».







