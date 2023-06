6 июн 2023



Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 28 мая на Volksparkstadion, Hamburg, Germany, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



For Whom the Bell Tolls

Ride the Lightning

Through the Never (Tour debut)

King Nothing

Lux Æterna

Screaming Suicide

Fade to Black

Sleepwalk My Life Away

Orion

Nothing Else Matters

Sad but True

The Day That Never Comes (Kirk's guitar lost signal, had to finish the song with different guitar)

Blackened

Fuel

Seek & Destroy

