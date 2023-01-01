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*Новое видео ACCEPT 19
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Metallica

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|||| 6 июн 2023

Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 28 мая на Volksparkstadion, Hamburg, Germany, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

For Whom the Bell Tolls
Ride the Lightning
Through the Never (Tour debut)
King Nothing
Lux Æterna
Screaming Suicide
Fade to Black
Sleepwalk My Life Away
Orion
Nothing Else Matters
Sad but True
The Day That Never Comes (Kirk's guitar lost signal, had to finish the song with different guitar)
Blackened
Fuel
Seek & Destroy
Master of Puppets




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