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DAVE MUSTAINE заявил, что был альфа-самцом в METALLICA



В недавнем интервью изданию Classic Rock лидера MEGADETH Dave'a Mustaine'a спросили о комментарии, который он сделал в своей автобиографии 2010 года "Mustaine: A Heavy Metal Memoir", где он назвал себя «лидером группы», когда он был участником METALLICA в начале 1980-х годов. После того, как интервьюер Пол Эллиотт сказал, что это заявление было «немного странным», потому что основавшие группу James Hetfield и Lars Ulrich — «альфа-самцы», Mustaine ответил:



«О нет. Я явно альфа-самец среди нас троих. Почему я занимался абсолютно всем, когда был в группе? Почему они всегда просили меня разговаривать с промоутерами и собирать деньги? Почему именно я должен был драться? Почему я должен был говорить между песнями?»



Далее Mustaine заявил, что для него не составляет труда говорить о METALLICA:



«Мне действительно всё равно. И знаете что? Я люблю этих ребят. Я отправил James'y текстовое сообщение всего пару дней назад после того, как он сказал, что сомневается в своих умениях. Я сказал: "James, я люблю тебя, и мне очень нравится твоя игра". Он не ответил. Конечно, не ответил. Зачем ему отвечать? Я хотел, чтобы он знал, что у меня тоже были такие ощущения, но сейчас их нет.



Я должен напомнить вам, что когда я присоединился к METALLICA, James не играл на гитаре. Он взял её в руки и начал играть, когда я появился в группе. Но давайте будем честными: James — один из лучших металлических гитаристов в мире. Так что если он испытывает такие чувства, это не так, потому что он умопомрачительно талантливый парень. Поэтому я почувствовал, что мне нужно что-то сказать ему. Я не стал писать об этом в Твиттере. Я не хотел, чтобы кто-то знал, что я это сказал. Но я говорю вам, потому что вы подняли эту тему».







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