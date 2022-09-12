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Metallica

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DAVE MUSTAINE заявил, что был альфа-самцом в METALLICA



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В недавнем интервью изданию Classic Rock лидера MEGADETH Dave'a Mustaine'a спросили о комментарии, который он сделал в своей автобиографии 2010 года "Mustaine: A Heavy Metal Memoir", где он назвал себя «лидером группы», когда он был участником METALLICA в начале 1980-х годов. После того, как интервьюер Пол Эллиотт сказал, что это заявление было «немного странным», потому что основавшие группу James Hetfield и Lars Ulrich — «альфа-самцы», Mustaine ответил:

«О нет. Я явно альфа-самец среди нас троих. Почему я занимался абсолютно всем, когда был в группе? Почему они всегда просили меня разговаривать с промоутерами и собирать деньги? Почему именно я должен был драться? Почему я должен был говорить между песнями?»

Далее Mustaine заявил, что для него не составляет труда говорить о METALLICA:

«Мне действительно всё равно. И знаете что? Я люблю этих ребят. Я отправил James'y текстовое сообщение всего пару дней назад после того, как он сказал, что сомневается в своих умениях. Я сказал: "James, я люблю тебя, и мне очень нравится твоя игра". Он не ответил. Конечно, не ответил. Зачем ему отвечать? Я хотел, чтобы он знал, что у меня тоже были такие ощущения, но сейчас их нет.

Я должен напомнить вам, что когда я присоединился к METALLICA, James не играл на гитаре. Он взял её в руки и начал играть, когда я появился в группе. Но давайте будем честными: James — один из лучших металлических гитаристов в мире. Так что если он испытывает такие чувства, это не так, потому что он умопомрачительно талантливый парень. Поэтому я почувствовал, что мне нужно что-то сказать ему. Я не стал писать об этом в Твиттере. Я не хотел, чтобы кто-то знал, что я это сказал. Но я говорю вам, потому что вы подняли эту тему».




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КомментарииСкрыть/показать 15 )

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12 сен 2022
Exceptional
Ему всё равно? Так почему в каждом интервью вспоминает Диркшнайдера?
12 сен 2022
грозакоммунистов
Дэйв делает заявления специально для комментаторов дарксайда :)
Like!1
12 сен 2022
father
Ну всё верно, Хэтфилду пизды же дал:)
Like!1
12 сен 2022
o
olly71
Не ну здесь надо признать что сейчас он не спиздел. В Металлике образца 1982 года он реально был самым крутым и по мастерству и по языку и по кулакам.
Like!2
12 сен 2022
WahrandPhain
А дрочила Элеффсон-то прав насчет рыжего - ему до сих пор дичайше жжет очко из-за того, что его выпиздили нахуй из металики)
Like!4  Dislike!2
12 сен 2022
Nord61
А чё ж он весь из себя такой альфоватый - и не прогнул Джеймса и Ларса под себя, а получил от них пенделя из группы? Просто бомбит у рыжего ЧСВшника, что Металлика достигла космического успеха без него любимого. И переплюнуть их он не смог и уже никогда не сможет. Оттого пукан и пригорает у него перманентно. -)
Like!7  Dislike!2
12 сен 2022
WahrandPhain
Nord61, также, как и пригорает у тех, кто минусует, как будто это на что-то влияет, лол
  Dislike!2
12 сен 2022
F
Fixxxer
Дейв Мастейн написал все песни Металлики. Без него группа бы не состоялась. Это всем и давно известно... Проехали и забыли. До следующего интервью рыжего.
Like!1  Dislike!2
12 сен 2022
WahrandPhain
Fixxxer, >Дейв Мастейн написал все песни Металлики.

А Пол Дианно написал все песни Ирон Майден, да.
12 сен 2022
J
Jack of Diamonds
WahrandPhain, ну да, они все спиздили, потому что у них юристы круче были
12 сен 2022
F
Fixxxer
А почему эта новость в разделе группы Металлика? Дейв не одобряет...
12 сен 2022
Darkside.ru Member
B
Blindman
Fixxxer, потому что сам-мял там
12 сен 2022
R
Rutger
Мне все равно, что один Ride The Lightning с моим участием по продажам сопоставим со всем Мегадетом, вместе взятым. Я люблю этих ребят!
Like!2
12 сен 2022
E
Equitant
Он и на смертном одре наверняка будет трындеть, как его выперли из Метлы...
Like!1
12 сен 2022
P
Petrovich Sexyy
Хочу дуэт Дэйва с Мальмстином.

просмотров: 1792

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