Профессиональное видео с выступления METALLICA



Группа METALLICA четвёртого августа отыграла первое из двух выступлений на MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey, и впервые исполнила композицию "Shadows Follow".



Сет-лист:



01. Creeping Death

02. Harvester Of Sorrow

03. Holier Than Thou

04. King Nothing

05. 72 Seasons

06. If Darkness Had A Son

07. Fade To Black

08. Shadows Follow (live debut)

09. Orion

10. Nothing Else Matters

11. Sad But True

12. The Day That Never Comes

13. Battery

14. Fuel

15. Seek & Destroy

16. Master Of Puppets 16. Master Of Puppets







