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Metallica

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Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 25 февраля в Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

01. Whiplash

02. Ride The Lightning

03. The Memory Remains

04. Seek & Destroy

05. Fuel

06. One

07. Sad But True

08. Moth Into Flame

09. Wherever I May Roam

10. For Whom The Bell Tolls

11. Creeping Death

12. Fade To Black

13. Master Of Puppets

Encore:

14. Battery

15. Nothing Else Matters

16. Enter Sandman

Watch Pro-Shot Video Of METALLICA's 'Battery' Performance From Las Vegas's Allegiant Stadium








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